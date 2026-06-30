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আসানসোল টাকা উদ্ধার কাণ্ডে ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই

Asansol Cash Recovery Case: ২০২২ সালের একটি পুরনো তোলাবাজির মামলায় এবার এ রাজ্যের পুলিস মহলে চাপ বাড়াল মুম্বই সিবিআই। ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে এবং মূল চক্রীদের আড়াল থেকে টেনে বের করতে ইতিমধ্যেই ৩ পুলিস কর্তার ফোন ও বয়ানকে হাতিয়ার করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:44 AM IST
আসানসোল টাকা উদ্ধার কাণ্ডে ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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আসানসোল টাকা উদ্ধার কাণ্ডে ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই
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