/আসানসোল টাকা উদ্ধার কাণ্ডে ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই

বিক্রম দাস: আসানসোল টাকা উদ্ধার কাণ্ডে এবার ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই। ২০২২ সালে আসানসোলে ৩ কোটি টাকা উদ্ধারের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র নাভলানির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ ওঠে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সিআইডি অফিসার ও রাজ্য পুলিসের কয়েকজন শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে।
সেই ‘নাভলানি মামলা’য় এবার চরম সক্রিয় হয়ে উঠেছে মুম্বই সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে তারা এরাজ্যের ৩ জন পুলিস ইন্সপেক্টরের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। রাজ্য পুলিসের ৩ জন পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই।মুম্বই সিবিআই ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ওই ৩ পুলিস ইন্সপেক্টরকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেছেন।
সিবিআই এখন মূলত একটা বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে— রাজ্য পুলিসের কোন কোন শীর্ষকর্তার নির্দেশে সিআইডি অফিসাররা ওই ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলা আদায় করেছিলেন?
মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র নাভলানির বিরুদ্ধে মূলত কর ফাঁকি, বেআইনি অর্থ লেনদেন এবং প্রভাবশালীদের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মুম্বইয়ের এই হাই-প্রোফাইল ব্যবসায়ী রিয়েল এস্টেট এবং হোটেল-বার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ মুম্বইয়ের 'বুলস অ্যান্ড বিয়ার্স ক্যাফে'-সহ বেশ কয়েকটি নামী রেস্তোরাঁ ও বারের মালিকানা বা অংশীদারিত্ব ছিল তাঁর।
২০২২ সালের শুরুর দিকে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত সরাসরি জিতেন্দ্র নাভলানির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, নাভলানি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-এর কিছু অসাধু আধিকারিকের 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করছিলেন। ইডি তদন্ত করছে এমন বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে, ইডি-র ভয় থেকে বাঁচানোর নাম করে নাভলানি কোটি কোটি টাকা কাটমানি বা প্রটেকশন মানি নিতেন বলে অভিযোগ ওঠে।
মুম্বই পুলিস এই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করে এবং নাভলানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে লুকআউট নোটিশ জারি করে। পরবর্তীতে মামলাটি সিবিআই-এর হাতে যায়। ২০২২ সালেই পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে প্রায় ৩ কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় জিতেন্দ্র নাভলানির নাম জড়ায়।
অভিযোগ ওঠে যে, আসানসোলের ওই টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে এবং নাভলানিকে ভয় দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সিআইডি অফিসার এবং রাজ্য পুলিসের কিছু শীর্ষকর্তা উল্টে তাঁর কাছ থেকেই কোটি কোটি টাকা তোলা আদায় করেছিলেন।
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