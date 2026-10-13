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ভণ্ড গুরুর নোংরা স্পর্শ: শিষ্যের স্ত্রীর বুকে হাত, মাথায় ইট মেরে খুন শিষ্যকে-- ভয়ংকরকাণ্ডে শ্রীঘরে অভিযুক্ত ও ভণ্ড সাধু

Hoogly Kanaipur disciple murder: হুগলির কানাইপুরে স্বঘোষিত গুরু শিষ্যার শ্লীলতাহানি করতেই হাতাহাতি। ইটের আঘাতে খুন শিষ্য উৎপল সমাদ্দার। গ্রেফতার গণেশ হালদার, আটক গুরুদেব।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 13, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:05 PM IST
ভণ্ড গুরুর নোংরা স্পর্শ: শিষ্যের স্ত্রীর বুকে হাত, মাথায় ইট মেরে খুন শিষ্যকে-- ভয়ংকরকাণ্ডে শ্রীঘরে অভিযুক্ত ও ভণ্ড সাধু

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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