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মাঝ গঙ্গায় ভয়ংকর কাণ্ড! নৌকার উপরে বজ্রপাত, মৃত কমপক্ষে ৫

Lightning strike on boat : ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-পারলালপুর গঙ্গাঘাটে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:52 PM IST
মাঝ গঙ্গায় ভয়ংকর কাণ্ড! নৌকার উপরে বজ্রপাত, মৃত কমপক্ষে ৫
Image Credit: মাঝ গঙ্গায় নৌকার উপরে বজ্রপাত

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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