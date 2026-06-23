/মাঝ গঙ্গায় ভয়ংকর কাণ্ড! নৌকার উপরে বজ্রপাত, মৃত কমপক্ষে ৫

সোমা মাইতি: মাঝ-নদীতে ভয়ংকর কাণ্ড। নৌকার উপরে বজ্রপাত! এখনও পর্যন্ত মৃত ৪। আহত কমপক্ষে ২০। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-পারলালপুর গঙ্গাঘাটে।
মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে মালদহ। ধুলিয়ানের গঙ্গাঘাট থেকে প্রায় ২৫-৩০ জন যাত্রী নিয়ে মালদহের পারলালপুর ঘাটের উদ্দেশ রওনা দিয়েছিল একটা নৌকা। কিন্তু ঘাটের নাম কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই হঠাত্ আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে মুহুমুহু বজ্রপাত। আর তখনই ঘটে যায় বিপর্যয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাত্-ই বিকট শব্দে বজ্রপাত হয় নৌকার উপরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন যাত্রীরা। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে প্রাথমিকভাবে খবর। গুরুতর জখম আরও অন্তত ১৫ জন। আহতদের আর্তচিৎকারে মুহূর্তে শোক ও আতঙ্কে ঢেকে যায় গোটা ঘাট চত্বর। স্বজনদের কান্না, ছুটোছুটি আর অসহায় চিৎকারে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্ধারকাজ শুরু হয় দ্রুতই। কয়েকজন আহতকে মালদার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বেশিরভাগই ভর্তি মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক হাসপাতালে ভর্তি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় বেশ কয়েকজনকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
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