Murshidabad Shocker: এতদিনের সম্পর্ক ধুয়ে মুছে সাফ! প্রেমিকের বাড়ির উঠোনেই মর্মান্তিক পরিণতি তরুণীর

Murshidabad Shocker: এতদিনের সম্পর্ক ধুয়ে মুছে সাফ! প্রেমিকের বাড়ির উঠোনেই মর্মান্তিক পরিণতি তরুণীর
Murshidabad Shocker: পরিবারের দাবি, প্রেমিক একটিবারও পাশে না দাঁড়ানোয় ভেঙে পড়েন সামিলা। সম্পর্কের ইতিবাচক আশ্বাস না পেয়ে প্রেমিকের বাড়ির উঠোনেই
অরূপ লাহা: ভালোবাসার সম্পর্ক অস্বীকার করায় চরম পদক্ষেপ। প্রেমিকের বাড়ির উঠোনেই বিষপানে মর্মান্তিক পরিণতি তরুণীর। সম্পর্কের টানাপোড়েনে মুর্শিদাবাদে ঘটে গেল এমনই হৃদয়বিদারক ঘটনা। প্রেমিকের অস্বীকার এবং সমাজের চোখরাঙানির সামনে এক তরুণীর মৃত্যু হল বিষপানে। মৃতার নাম সামিলা খাতুন (২৬), বাড়ি মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে।
পরিবারের অভিযোগ, সামিলার বিয়ে হলেও তা ভেঙে যায় বহু আগেই। এদিকে, তিন বছর ধরে তাঁর পূর্বপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল। যুবকটি বাইরে কাজ করলেও সম্প্রতি বাড়ি ফেরে। বিষয়টি জানাজানি হতেই দুই পরিবারকে নিয়ে গ্রামে বসে মীমাংসার চেষ্টা হয়। কিন্তু সেখানে প্রেমিক প্রকাশ্যে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে দেয়। সেই অপমান এবং মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রেমিকের বাড়িতে উপস্থিত হন সামিলা, হাতে বিষের বোতল।
পরিবারের দাবি, প্রেমিক একটিবারও পাশে না দাঁড়ানোয় ভেঙে পড়েন সামিলা। সম্পর্কের ইতিবাচক আশ্বাস না পেয়ে প্রেমিকের বাড়ির উঠোনেই নিজে বিষ পান করেন। অভিযোগ, তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রেমিক বা তার পরিবারের কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি।
খবর পেয়ে ভরতপুর থানার পুলিস গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই শনিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় সামিলা খাতুনের।
মৃতার মামা শেখ কামালের অভিযোগ,ভালোবাসার মানুষ মান্যতা না দেওয়ায়, সমাজের সামনে প্রত্যাখ্যাত হয়েই প্রাণ দিল আমার ভাগ্নি।”
যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি, পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত শুরু হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোক ও ক্ষোভের ছায়া।
