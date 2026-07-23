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'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়’, মুর্শিদাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী!

Suvendu Adhikari:  'আমি পুলিশ মন্ত্রী কথা দিচ্ছি, গেট ম্যানের চূড়ান্ত শাস্তি হবে। এটা ক্ষমার অযোগ্য। আমি পরিবারগুলোর সঙ্গে আছি। সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। উপরওয়ালা এই পরিবারকে শক্তি দিন, এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 23, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:04 PM IST
'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়’, মুর্শিদাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী!
Image Credit: মুর্শিদাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়’, ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী
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