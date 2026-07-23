/ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়’, মুর্শিদাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আমি পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছি, জেলে থাকাকালীন তদন্ত শেষ করতে। কাস্টডি ট্রায়াল করিয়ে ক্যাপিটেল পানিশমেন্ট যেন হয়। পুলিশ সুপার ডিআইজি দেখবেন। আমি MLA-কে বললাম দেখতে।'
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ঘটনা এড়ানো যেত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আর রেল জানিয়েছে, গেট ম্যানের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার কাজ করেছে। আমি পুলিশ মন্ত্রী কথা দিচ্ছি, গেট ম্যানের চূড়ান্ত শাস্তি হবে। এটা ক্ষমার অযোগ্য। আমি পরিবারগুলোর সঙ্গে আছি। সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। উপরওয়ালা এই পরিবারকে শক্তি দিন, এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারে'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'একদম ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো বাচ্চারা এই দুর্ঘটনার শিকার। সহানুভূতি কীভাবে দেখাব জানি না। এইটুকু বলব পরিবারের পাশে আছি। অর্থ দিয়ে এই ধরনের ক্ষতিপূরণ হয় না। তবুও সরকারের দায়িত্ব কারণ সরকারের মানবিক'।
গত শুক্রবারের ঘটনা। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের কাছে রেলগেটের ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় পুলকার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ পড়ুয়া-সহ ৫ জন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘড়িতে তখন ৬টা ৪০ মিনিট। নবদ্বীপ ধাম -বালুরঘাট এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার পরই, রেলগেটটি ভুলবশত রেলগেটটি খুলে দেন কর্তব্যরত গেটম্যান। রেললাইন পার হচ্ছিল একটি পুলকার একটি সাইকেল। ঠিক তখনই তীব্র গতিতে চলে এসে ৫৩০৫৪ নিমতিতা - কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পুলকার ও সাইকেলটিকে পিষে দেয় ট্রেনটি।
কীভাবে দুর্ঘটনা? প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, আপ ট্রেন চলে যাওয়ার পর ডাউনের সিগন্যাল না দেখেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুলে দিয়েছিলেন গেটম্যান। আর তার খেসারত দিতে হল ৪ তরতাজা প্রাণকে। অভিযুক্ত গেটম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাসপেন্ড সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউআই (PWI)।
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