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সরকারের দেওয়া আর্থিক সাহায্য় নেবেন না, বারুইপুরের নির্যাতিতার পরিবারকে পরামর্শ ধর্মীয় সংগঠনের

Baruipur Rapa Case Update: নির্যাতিতার বাড়ির সামনে আগে থেকেই পুলিস পিকেট মোতায়েন ছিল। এবার সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 12, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:44 PM IST
সরকারের দেওয়া আর্থিক সাহায্য় নেবেন না, বারুইপুরের নির্যাতিতার পরিবারকে পরামর্শ ধর্মীয় সংগঠনের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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