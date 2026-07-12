/সরকারের দেওয়া আর্থিক সাহায্য় নেবেন না, বারুইপুরের নির্যাতিতার পরিবারকে পরামর্শ ধর্মীয় সংগঠনের

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা নির্যাতন ও হত্যা-কাণ্ডের পর এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্যাতিতার পরিবারকে রাজ্য সরকারের দেওয়া আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনই একটা অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, ওই সংগঠনের বার্তায় সরকারকে মুসলিম-বিরোধী বলে দাবি করা হয়। তবে নির্যাতিতার পরিবার সেই বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি বলেই প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।
এদিকে, নির্যাতিতার পরিবার এবং গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁক রাখতে চাইছে না পুলিস। ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের উপর যাতে কোনও হামলা বা প্রতিশোধমূলক আক্রমণের ঘটনা না ঘটে,সেজন্যও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
নির্যাতিতার বাড়ির সামনে আগে থেকেই পুলিস পিকেট মোতায়েন ছিল। এবার সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে। পাশাপাশি সূর্যপুর বাজারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিসের যৌথ টহল অব্যাহত রয়েছে।
সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া সূর্যপুর পুলিস ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরাও মাঠে নেমেছেন। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন,তাঁদের সমস্যা শুনে নথিভুক্ত করছেন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন।
রীতিমত হাত বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে। সেই ঘটনার একটি ভিডিও পুলিসের হাতে এসেছে। তদন্তে ওই ভিডিওকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ধরে একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে পুলিস। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রক্তাক্ত অবস্থায় থাকা ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের হাত বাঁধা। এরপর ধৃত অভিযুক্তরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। ওই ভিডিয়োর সত্যাত্য অবশ্য যাচাই করে দেখেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
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