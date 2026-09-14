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বদলের বাংলায় রক্তাক্ত পুলিস! জুয়ার ঠেকে হানা দিতেই উড়ে এল বোমা, ভয়ংকর আক্রান্ত ASI

Murshidabad police attack: জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে আক্রান্ত পুলিস। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে পুলিসকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে জখম পুলিসের এক ASI সাদেকুল আলী। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:22 AM IST
বদলের বাংলায় রক্তাক্ত পুলিস! জুয়ার ঠেকে হানা দিতেই উড়ে এল বোমা, ভয়ংকর আক্রান্ত ASI

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বদলের বাংলায় রক্তাক্ত পুলিস! জুয়ার ঠেকে হানা দিতেই উড়ে এল বোমা, ভয়ংকর আক্রান্ত ASI
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