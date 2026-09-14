/বদলের বাংলায় রক্তাক্ত পুলিস! জুয়ার ঠেকে হানা দিতেই উড়ে এল বোমা, ভয়ংকর আক্রান্ত ASI

সোমা মাইতি: জুয়ার ঠেকে হানা দিতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিস। মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকায় পুলিসকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি বোমাবাজি চালানো হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন এএসআই (সহকারী উপ-পরিদর্শক)। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত পুলিস আধিকারিকের নাম সাদেকুল আলি। তিনি সালার থানায় এএসআই পদে কর্মরত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত রবিবার রাতে সালার থানার খারেরা গ্রামে একটি সক্রিয় জুয়ার ঠেকে অভিযান চালায় পুলিসের একটি দল। অভিযোগ, পুলিস পৌঁছতেই তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে শুরু করে সমাজবিরোধীরা। সেই বোমার আঘাতেই গুরুতর রক্তাক্ত হন এএসআই সাদেকুল আলি।
ঘটনার পরই তড়িঘড়ি সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে মাঝরাতেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা। হামলার ঘটনার পর পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে রাতভর ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস।
এদিকে পুলিসের অভিযানের সময় বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে পালটা অভিযোগ তুলেছেন কিছু গ্রামবাসী। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, খারেরা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই এই জুয়ার আসর চলছিল এবং পুলিস প্রশাসনের তা অজানা ছিল না। একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কেন আগে কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। পুলিস পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিসের উপর হামলার নেপথ্যে আর কারা জড়িত ছিল, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
ঘটনার প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মুর্শিদাবাদ উপদ্রুত জেলা। বারবার রাষ্ট্রবিরোধী গতিবিধি, অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি ওখানে হয়। CAA বিরোধী আন্দোলনে ওখানে ট্রেন পোড়ানো হয়েছিল। এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমঝোতা হবে না।'