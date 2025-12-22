Humayun Kabir: মুর্শিদাবাদে চমক! নতুন দলের প্রতীক জোড়া গোলাপ, চার প্রার্থীই হুমায়ুন কবীর...

Humayun Kabir: মুর্শিদাবাদে চমক! নতুন দলের প্রতীক জোড়া গোলাপ, চার প্রার্থীই হুমায়ুন কবীর...
Humayun Kabir New Party: একাধিক হুমায়ুন কবীরকে সামনে এনে নতুন দল ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের। রেজিনগর ও বেলডাঙায় লড়বেন হুমায়ুন কবির। ড. হুমায়ুন কবীর নামে দলের আরেক নেতা প্রার্থী হবেন রানিনগর কেন্দ্রে। ভগবানগোলা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন এক ব্যবসায়ী, তাঁর নামও হুমায়ুন কবীর।
অয়ন ঘোষাল, সোমা মাইতি: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে আজ আরেকটি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আজ বেলা ১২ টায় নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন। রবিবার দুপুরে তাঁর প্রস্তুতি সভাও সেরে ফেলেছেন তিনি। বিধায়ক আগেই জানিয়েছেন, নতুন দল গড়ে শেষ পর্যন্ত জোট নিয়ে কোনরকম টালবাহানা বা চালাকি দেখলে তৃণমূল বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম সকলের বিরুদ্ধেই লড়বেন। প্রয়োজনে রাজ্যে ২৯৪ টি আসনের সবকটিতে লড়বেন। দলের প্রতীক চিহ্ন এবং নাম ইতিমধ্যেই ভেবে ফেলেছেন, যা প্রকাশ্যে আসবে আজ।
হুমায়ুন ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর 'জনতার পার্টি' গড়তে চান হুমায়ুন কবীর। তবে দলের নাম এবং ফুল ফর্ম আজ ঘোষণা হবে। প্রতীক চিহ্ন হিসেবে পছন্দ 'টেবিল'। তবে সেটা না পেলে তাঁর পছন্দের তালিকায় আছে 'জোড়া গোলাপ ফুল।' অর্থাৎ ঘাসফুল এবং পদ্মফুলকে গোলাপ ফুল দিয়েই মোকাবিলা করার কথা প্রাথমিকভাবে ভেবে রেখেছেন ভরতপুরের বিধায়ক। তাঁর দলীয় পতাকার রং জাতীয় পতাকার রংয়ের কাছাকাছি হবে বলে ইঙ্গিত। তৃণমূল এবং জাতীয় কংগ্রেসের মতোই তেরঙ্গা থিমের দলীয় পতাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
ইতোমধ্য়েই জানা গিয়েছে, হুমায়ুনের নতুন দলের নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি 'জিইউপি'। আজ ৭৫ জনের স্টেট কমিউনিটি ঘোষণা হবে। সবথেকে রহস্যের বিষয়- আজ নাকি ৪ জন হুমায়ুন কবীরের প্রার্থী ঘোষণা হবে। একাধিক হুমায়ুন কবিরকে সামনে এনে নতুন দল ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের। রেজিনগর ও বেলডাঙায় লড়বেন হুমায়ুন কবির। ড. হুমায়ুন কবীর নামে দলের আরেক নেতা প্রার্থী হবেন রানিনগর কেন্দ্রে। ভগবানগোলা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন এক ব্যবসায়ী, তাঁর নামও হুমায়ুন কবীর। ৪ কেন্দ্রে প্রার্থী ৩ হুমায়ুন কবীর। রামপুর হাট থেকে আরও এক হুমায়ুন কবির ভোটে লড়তে পারেন। হুমায়ুনের ছড়াছড়ি দলে।
জোট করে এগোলে বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকে সরাতে পারবো। জোট ক্ষমতায় আসবে, বললেন হুমায়ুন। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি সিট পাবে নতুন দল, দাবি হুমায়ুনের। সভায় থাকছে না কোন উল্লেখযোগ্য মুখ। সাধারণ কর্মীরা থাকছেন। রাজ্য কমিটি ঘোষণা হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের এক জেলা সভাপতি ঘোষণা হবে। হুমায়ুনের দাবি, দল ঘোষণার আগেই রাতে কলকাতার এক কর্মীর বাড়িতে হামলা হয়েছে।
