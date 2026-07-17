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চরম গাফিলতিতেই মুর্শিদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩ শিশু-সহ ৪, গ্রেফতার গেটম্যান: ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেলমন্ত্রীর

Murshidabad Train Horror: গেটম্যানের এক চরম ভুলেই নিভে গেল ৩টি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে আপ ট্রেন যাওয়ার পর সিগন্যাল না দেখেই গেট খোলায় স্কুল ভ্যানকে পিষে দিল নিমতিতা প্যাসেঞ্জার। মৃত ৩ শিশুসহ ৪। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেই রেলমন্ত্রীকে ফোন অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেলের, গ্রেফতার অভিযুক্ত গেটম্যান।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 17, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:53 PM IST
চরম গাফিলতিতেই মুর্শিদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩ শিশু-সহ ৪, গ্রেফতার গেটম্যান: ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেলমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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