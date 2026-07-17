/চরম গাফিলতিতেই মুর্শিদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩ শিশু-সহ ৪, গ্রেফতার গেটম্যান: ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেলমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার ভোরে মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে ঘটে যাওয়া হাড়হিম করা ট্রেন দুর্ঘটনার পেছনে স্পষ্ট হল রেলের চরম গাফিলতির ছবি। আপ ট্রেন চলে যাওয়ার পর ডাউনের সিগন্যাল না দেখেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুলে দিয়েছিলেন গেটম্যান। আর তার খেসারত দিতে হল ৪ তরতাজা প্রাণকে। দুপুর ১.৩০ মিনিট অবধি এই দুর্ঘটনায় ৩ শিশু এবং এক বৃদ্ধসহ মোট ৪ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ইতোমিধ্যেই অভিযুক্ত গেটম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউআই (PWI)-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা এলাকা।
রেল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ হাওড়া ডিভিশনের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখার খাগড়াঘাট রোড এবং কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের মাঝের ২৪এ/২ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ১৩৪৩১ আপ নবদ্বীপ ধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস পার হওয়ার পরেই, লাইনের সিগন্যাল না দেখে ভুলবশত রেলগেটটি খুলে দেন কর্মরত গেটম্যান অনুপ কর্মকার। ঠিক সেই মুহূর্তেই লাইনে চলে আসে ৫৩০৫৪ নিমতিতা - কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। ক্রসিং পার হতে যাওয়া স্কুল ভ্যান ও একটি সাইকেলকে তীব্র গতিতে পিষে দেয় ট্রেনটি।
ঘটনাস্থলেই মৃত ২ শিশুসহ ৩, হাসপাতালে মৃত আরও ১ শিশু
ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে স্কুল গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩টি শিশু এবং এক প্রবীণ সাইকেল আরোহীর। রেলের পক্ষ থেকে মৃতদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। মৃতেরা হলেন— জেসিকা শবনম (৯), ইনসারুল রহমান (৯), ফারহানা খাতুন (৮) এবং জামশেদ শেখ (৭৩)।
দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম আরও ৫ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
দুর্ঘটনাস্থলে অধীর চৌধুরী, রেলমন্ত্রীকে ফোন
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজের তদারকি করেন এবং নিহত ও আহতদের পরিবারের খোঁজ নেন। ঘটনাস্থল থেকেই তিনি সরাসরি ফোন করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে (GM)। অধীরবাবু রেলমন্ত্রীর কাছে এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের সঠিক তদন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য দ্রুত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।
রেলের কড়া পদক্ষেপ ও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, গাফিলতির দায়ে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে রেল। কর্তব্যরত গেটম্যান অনুপ কর্মকারকে পুলিস গ্রেফতার করেছে এবং সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউআই (PWI) কৌশিক মালকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই হাওড়ার এডিআরএম (ADRM) এবং কলকাতার সদর দফতর থেকে এজিএম (AGM) সহ রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং, অপারেটিং এবং সিগন্যাল বিভাগের এক উচ্চপর্যায়ের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
রেলওয়ের নিরাপত্তা ছাড়পত্র মেলার পর বেলা ১১টা ৫৩ মিনিট নাগাদ ডাউন লাইনে ৫৩০১২ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া এবং আপ লাইনে ৫৩৪৩৫ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ট্রেন চালানোর মাধ্যমে ওই শাখায় পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে।
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