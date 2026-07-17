/খোলা ছিল রেলগেট, লাইন পার হচ্ছিল পুলকার! আচমকা ধেয়ে এসে স্কুলগাড়িকে পিষে দিল নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লেভেল ক্রসিং খোলা, পার হচ্ছিল স্কুলের পুলকার! ট্রেন এসে পিষে দিল পুলকার, সাইকেল আরোহীকে! ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার কর্ণসুবর্ণ গোবিন্দপুরের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে মুর্শিদাবাদের কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেলশাখায়। লেভেল ক্রসিংয়ে স্কুলগাড়িকে ধাক্কা মারে নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ২ পড়ুয়া-সহ নিহত ৪। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে রয়্যাল অ্যাকাডেমি স্কুলের পড়ুয়া এবং এক প্রবীণ সাইকেল আরোহীর।
রেল এবং স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৬টা ৪১ মিনিট নাগাদ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখার কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের কাছে ২৪এ/২ নম্বর রেল গেটে এই বিপর্যয়টি ঘটে। আপ লাইনের একটি ট্রেন (১৩৪৩১) চলে যাওয়ার পর লেভেল ক্রসিংয়ের গেটটি খোলা হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ই 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি' স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি টাটা সুমো গাড়ি এবং এক প্রবীণ সাইকেল আরোহী রেললাইন পার হচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক তখনই অপর দিক থেকে চলে আসে ৫৩০৫৪ নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চলন্ত ট্রেনটি সরাসরি ওই স্কুল গাড়ি ও সাইকেলটিতে সজোরে ধাক্কা মারে।
দুর্ঘটনাকবলিত টাটা সুমো গাড়ির চালক এবং ৩ জন স্কুল পড়ুয়াকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া জখম তিন জন পড়ুয়া এবং গাড়ির চালককে ভর্তি করা হয়েছে। এমার্জেন্সির সামনে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে বাড়ির লোকেরা। কেউ কাঁদছেন, কেউ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওয়ার্ডের বাইরে আঁচলে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে বদরুন্নেসা বিবি। তাঁর নাতি ইশানুর রহমান ভর্তি রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। সেও ভর্তি।
ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান রেলের পদস্থ আধিকারিকেরা। ভিড় সামলাতে এবং দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে বিশাল জিআরপি, আরপিএফ এবং জেলা পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। রেললাইন থেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। কী কারণে এই ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি ঘটল এবং কার গাফিলতিতে গেট খোলা হয়েছিল, তা জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় গোটা জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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