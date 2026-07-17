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খোলা ছিল রেলগেট, লাইন পার হচ্ছিল পুলকার! আচমকা ধেয়ে এসে স্কুলগাড়িকে পিষে দিল নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস

Murshidabad accident: ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল। আহতদের দেওয়া হবে আড়াই লক্ষ টাকা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:09 PM IST
খোলা ছিল রেলগেট, লাইন পার হচ্ছিল পুলকার! আচমকা ধেয়ে এসে স্কুলগাড়িকে পিষে দিল নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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