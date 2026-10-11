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৩৩৩ বছর আগে পুজো শুরু করেছিলেন জুহুর খান, প্রতিমা তৈরি হয় কালিন্দ্রীতে ভেসে আসা কাঠামোয়

Ratua Durga Puja:  সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে বলিপ্রথা এবং মহানবমীতে ভক্তদের প্রায় ২০০ পাঁঠা বলি হয়। পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবা ও মেলারও আয়োজন করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 11, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:53 PM IST
৩৩৩ বছর আগে পুজো শুরু করেছিলেন জুহুর খান, প্রতিমা তৈরি হয় কালিন্দ্রীতে ভেসে আসা কাঠামোয়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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