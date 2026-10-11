/৩৩৩ বছর আগে পুজো শুরু করেছিলেন জুহুর খান, প্রতিমা তৈরি হয় কালিন্দ্রীতে ভেসে আসা কাঠামোয়

রণজয় সিংহ: স্বপ্নাদেশে আজ থেকে ৩৩৩ বছর আগে মুসলমান জমিদার জুহুর খানের হাতে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো! সেই পুজোয় এখন রতুয়া বারোয়ারি দুর্গাপুজো নামে পরিচিত।
মালদার রতুয়ার মাড়োয়ারি পাড়ার সেই ঐতিহ্যবাহী পুজো এবার ৩৩৩ বছরে পা দিতে চলেছে। মালদার রতুয়ার মাড়োয়ারিপাড়ার কালিন্দ্রী নদীর ঘাটের কাছে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন জমিদার জুহুর খান।
কথিত আছে, ইংরেজ আমলে এখানে জমিদারি পত্তন করেছিলেন জুহুর খান। স্বপ্নে নাকি দেবী তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মাড়োয়ারিপাড়ার কালিন্দ্রী নদীর ঘাটে ভেসে আসা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে দুর্গাপুজো শুরু করতে।
দেবীর আদেশ মেনে পুজো শুরু করেন তিনি। কয়েক বছর পর পুজোর দায়িত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেন। আজও সেই প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই পুজো হয়।
কালিন্দ্রীতে ভেসে আসা কাঠামোর উপরই প্রতিমা তৈরির প্রথা রয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে বলিপ্রথা এবং মহানবমীতে ভক্তদের প্রায় ২০০ পাঁঠা বলি হয়। পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবা ও মেলারও আয়োজন করা হয়।
এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব সম্প্রীতির বার্তা—পুজোয় হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও অংশ নেন। প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারের সহযোগিতায় আজও টিকে রয়েছে ৩৩৩ বছরের এই ঐতিহাসিক দুর্গোৎসব।
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