West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে গাড়ি-রহস্য: কারা ঘুরে-বেড়াচ্ছে শহরে?
West Bengal Assembly Election 2026: রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে আসানসোলের জামুরিয়া।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: ভোটের মুখে 'রহস্যজনক' গাড়ি। একটি-দুটো নয়, বেশ কয়েকটি। বিভিন্ন জায়গায় নাকি বিভিন্ন জায়গা নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে গাড়িগুলিকে!স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গাড়িগুলি সাংবাদিক স্টিকার লাগানো। চাঞ্চল্য আসানসোলে জামুরিয়ায়।
২৩ এপ্রিল প্রথম দফাতেই ভোট আসানসোলের জামুরিয়ায়। শেষবেলায় জোরকদমে চলছে প্রচার। অভিযোগ, সম্প্রতি সিপিআইএমের মহামিছিল চলাকালীন হঠাত্ করে ঢুকে পড়ে একটি গাড়ি। ঘটনাকে কেন্দ্র সাময়িক উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ, গাড়ি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।
জামুরিয়ায় এবার তৃণমূল প্রার্থী, বিদায়ী হরেরাম সিং। ঘটনাচক্রে, তাঁর আদি বাড়িও উত্তরুপ্রদেশে। সিপিএমের অভিযোগ, গাড়িতে চেপে যাঁরা ঘুরছেন, তাঁরা তৃণমূল প্রার্থী হয়েই কাজ করে এসেছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, পরিকল্পনামাফিক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে বিরোধীরা। এদিকে এই রাজনৈতিক চাপানউতোরে মাঝেই উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের দাবি, এই গাড়িগুলিই বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে উত্তেজনা তৈরি চেষ্টা করছে।
এর আগে, রানীগঞ্জে ভোটের প্রচারে গিয়ে জামুরিয়া তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে যেন লাল লাইটের গাড়ি ব্যবহার না করে'। তৃণমূলনেত্রীর এই কড়া বার্তার পর হরেরাম সিং জানান, 'দিদি অভিভাবকের মতো বলেছেন।'
