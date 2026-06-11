/Drone recovered: ফের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে রহস্যময় ড্রোন! তীব্র আতঙ্ক ফুলবাড়িতে

নারায়ণ সিংহ রায়: ফুলবাড়ি সীমান্তে রহস্যময় ড্রোন উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ‘চিকেনস নেক’ করিডরে। শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উড়ে এসে পড়ল একটি রহস্যময় ড্রোন। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘চিকেনস নেক’ করিডর সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও কৌতুহল ছড়িয়ে পড়েছে।
সীমান্তের কাছে হঠাৎই ড্রোনটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি (NJP) থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ড্রোনটি উদ্ধার করে। সীমান্ত এলাকায় এই ড্রোন কোথা থেকে এল এবং এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিস কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা এই এলাকায় প্রথম নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ থেকে ওড়ানো ড্রোন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতীয় সীমানায় চলে এসেছিল। তবে সীমান্ত সুরক্ষার নিরিখে সংবেদনশীল এই এলাকায় বারবার ড্রোন উদ্ধার হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং তদন্তের রিপোর্ট এলেই ড্রোনটির আসল উৎস ও উদ্দেশ্য জানা যাবে।
সীমান্তে ড্রোন উদ্ধারের এই ঘটনার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। বিশেষ করে শিলিগুড়ির এই ‘চিকেনস নেক’ বা শিলিগুড়ি করিডর কৌশলগতভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করায়, একে দেশের অন্যতম সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, এটি কোনও চোরাচালান চক্র বা সীমান্তপারের নজরদারির উদ্দেশ্যে ওড়ানো হয়ে থাকতে পারে। ড্রোনের মেমোরি কার্ড বা ক্যামেরা থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘটনার পর ফুলবাড়ি ও সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ থানায় জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
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