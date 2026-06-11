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Drone recovered: ফের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে রহস্যময় ড্রোন! তীব্র আতঙ্ক ফুলবাড়িতে

Siliguri: সীমান্তের কাছে হঠাৎই ড্রোনটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি (NJP) থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ড্রোনটি উদ্ধার করে। সীমান্ত এলাকায় এই ড্রোন কোথা থেকে এল এবং এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিস কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:31 PM IST
Drone recovered: ফের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে রহস্যময় ড্রোন! তীব্র আতঙ্ক ফুলবাড়িতে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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