Housewife Mysterious Death: ফাঁকা বাড়ি, আচমকাই চিত্কার! দরজা খুলতেই রক্ত... গলা কাটা অবস্থায় গৃহবধূ...
Cooch Behar: প্রত্যেক দিনের মত রবিবারেও কাজে বেরিয়েছিলেন দিনমজুর স্বামী। বাড়িতে একাই ছিলেন স্ত্রী। আচমকাই সেই বাড়ি থেকে শোনা গেল আর্তনাদ। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখল ভয়ংকর দৃশ্য।
দেবজ্যোতি কাহালি: ফাঁকা বাড়ি থেকে গৃহবধূর নলিকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে দানা বাঁধছে রহস্য। রবিবার রাতে তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধলপল -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধলপল এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিস। আসেন তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিস আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার।
পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম মঙ্গলি অধিকারী লায়েক (২৩)। জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে দক্ষিণ ধলপলের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় মঙ্গলি অধিকারীর। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই বাড়িতে থাকতেন। স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো রবিবারও দিনমজুরের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন স্বামী। বাড়িতে একাই ছিলেন স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আচমকা চিৎকারের আওয়াজ শুনে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকেন প্রতিবেশীরা। এরপরই নজরে আসে গৃহবধূর গলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ থানায়। পরে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে কী কারণে খুন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ইতিপূর্বেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিস।
প্রসঙ্গত, গত মাসে কলকাতার নারকেলডাঙা থানা এলাকায় গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় স্বামীকে। জানা যায়, ২ বার কন্যাসন্তান হওয়ায় গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ ওঠে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সুপরিকল্পিকভাবে খুন করা হয় গৃহবধূকে।
