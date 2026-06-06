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Student Death: শরীরে একাধিক আঘাতের দাগ, অথচ বাথরুম একদম পরিষ্কার! ছয়ের সঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

Nadia Student Death: কৃষ্ণনগরের একটি স্কুলের হস্টেল থেকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সঞ্জনা মন্ডলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ৬ বছর বয়সী এই শিশুর শরীরে ও দুই হাতের কবজিতে একাধিক কাটার দাগ রয়েছে। বাথরুমটি পরিষ্কার থাকায় পুরো ঘটনাটিকে পরিকল্পিত খুন এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছেন বাবার।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:44 PM IST
Student Death: শরীরে একাধিক আঘাতের দাগ, অথচ বাথরুম একদম পরিষ্কার! ছয়ের সঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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