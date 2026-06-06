/Student Death: শরীরে একাধিক আঘাতের দাগ, অথচ বাথরুম একদম পরিষ্কার! ছয়ের সঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

অনুপ কুমার দাস: স্কুলের হস্টেলের বাথরুম থেকে প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত শিশুর নাম সঞ্জনা মণ্ডল (৬)। বর্তমানে কৃষ্ণনগর শক্তিনগর হাসপাতালের পুলিস মর্গে শিশুটির ময়নাতদন্ত চলছে। তবে ঘটনাটিকে ঘিরে দানা বেঁধেছে গভীর রহস্য। এটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন- তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে পরিবার।
ময়নাতদন্ত শুরু হওয়ার আগে নিয়মমাফিক মৃত শিশুর বাবাকে তার মৃতদেহ দেখানো হয়। মেয়ের শরীর দেখার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পিতা। তিনি অভিযোগ করেন, সঞ্জনার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিশেষ করে, তার দুই হাতের কবজির উপরে কাটার দাগ স্পষ্ট।
অনেকেই ঘটনাটিকে 'সুইসাইড' বা আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও, তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন শিশুটির বাবা। তাঁর ক্ষোভ, 'মাত্র ৬ বছর বয়সের ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চা মেয়ে কীভাবে আত্মহত্যার কথা মাথায় আনতে পারে? এটা কোনওভাবেই আত্মহত্যা নয়।' পরিবারের দাবি, ঘটনাটি ঘটেছে বাথরুমে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে বাথরুমে কোনও রক্ত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি; বাথরুমটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। দুই হাতে কাটার দাগ থাকা সত্ত্বেও বাথরুমে রক্ত না থাকা চরম সন্দেহজনক বলে মনে করছেন তাঁরা। সঞ্জনার বাবার স্পষ্ট অভিযোগ, পুরো ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি একটি পরিকল্পিত খুন।
জানা গেছে, মৃত শিশুটির মা বর্তমানে কর্মসূত্রে গুজরাটে রয়েছেন। তিনি কৃষ্ণনগরে না পৌঁছানো পর্যন্ত সঞ্জনার মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গের ফ্রিজআপ করে রাখা হবে।
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার আকস্মিকতায় তারা এখনও লিখিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি। তবে সঞ্জনার মা ফিরে এলেই হস্টেল কর্তৃপক্ষ ও দোষীদের বিরুদ্ধে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ হস্টেল থেকে সঞ্জনার বাবাকে ফোন করে ঘটনার কথা জানানো হয়। পুলিস সূত্রে আরও জানা যায়, কৃষ্ণনগর কুইন্স বালিকা বিদ্যালয়টিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পাশাপাশি বহুদিনের পুরনো একটি হস্টেলও রয়েছে। মৃত সঞ্জনার মা কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ফলে শিশুটি তার সৎ বাবা অনিমেষ কুমার সাহার তত্ত্বাবধানেই থাকত। সরকারি নথি অনুযায়ী সঞ্জনার আসল বাড়ি কৃষ্ণনগর থানার অধীন রুদ্ধদহ সোনাতলা পূর্ব পাড়া এলাকায় হলেও, বর্তমানে সে তার সৎ বাবার সঙ্গে কৃষ্ণনগর সন্ধ্যা মাঠ পাড়া চাঁদমারী ক্যাম্পের কাছে একটি বাড়িতে থাকত।
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