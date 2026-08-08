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মমতা ঘনিষ্ঠ দাপুটে তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর রহস্যমৃত্যু: গ্রেফতারের পর লকআপে হাড়হিম ঘটনা

Kanchrapara TMC leader Birju Keot custodial death: তিনি আরও জানান, আজ সকালে হালিশহর থানার পুলিস হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ রেখেই সেখান থেকে চলে যায়। দুই সন্তানকে নিয়ে কী ভাবে এখন সংসার সামলাবেন, তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না তিনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:34 PM IST
মমতা ঘনিষ্ঠ দাপুটে তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর রহস্যমৃত্যু: গ্রেফতারের পর লকআপে হাড়হিম ঘটনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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