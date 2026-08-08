/মমতা ঘনিষ্ঠ দাপুটে তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর রহস্যমৃত্যু: গ্রেফতারের পর লকআপে হাড়হিম ঘটনা

বরুণ সেনগুপ্ত: কাঁচরাপাড়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের পদত্যাগী কাউন্সিলর জেনি শর্মা কেওটের স্বামী বিরজু কেওট (ওরফে বিরজু কুমার দেওয়ান)-এর পুলিস হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তাপ উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া ও হালিশহর এলাকায়। কাঁচরাপাড়ার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পানবস্তি এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির মৃত্যুতে পুলিসি হেফজতে মারধর ও শারীরিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পরিবার।
পুলিসের হেফাজতে মৃত্যু ও পরিবারের অভিযোগ
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি তোলাবাজি ও মারামারির মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন বিরজু কেওট। হালিশহর থানার পুলিস তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিল। গতকাল সকালে পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, বিরজু তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে নিশানা করে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
গ্রেফতারের পর সকাল ১১টা নাগাদ পুলিসের তরফে তাঁর বাধ্যতামূলক শারীরিক পরীক্ষা (মেডিকেল চেক-আপ) করানো হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় বিরজুর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন। কিন্তু রাতের মধ্যেই পুলিসের লকআপে কী এমন ঘটে গেল, যার ফলে ভোররাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হল-- তা নিয়েই উঠছে একাধিক প্রশ্ন।
আজ ভোররাতে হালিশহর থানার লকআপে বিরজুকে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। দ্রুত পুলিস তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কল্যাণীর 'কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জে এন এম হসপিটাল'-এ নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক অনুমানে পুলিস ও হাসপাতাল সূত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কথা বলা হলেও, তা মানতে নারাজ মৃতের পরিবার।
স্ত্রীর মারাত্মক অভিযোগ ও তদন্তের দাবি
স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী জেনি শর্মা কেওট। তাঁর অভিযোগ, "পুলিস হেফাজতে নিয়ে গিয়ে আমার স্বামীকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় যখন দেখা করতে দেওয়া হয়, তখন তিনি একদম সুস্থ ছিলেন। তাহলে রাতের মধ্যে কী ঘটল? তাঁর হাত ও পায়ে একাধিক গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিস কেন আমার স্বামীকে এভাবে হত্যা করল?"
তিনি আরও জানান, আজ সকালে হালিশহর থানার পুলিস হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ রেখেই সেখান থেকে চলে যায়। দুই সন্তানকে নিয়ে কী ভাবে এখন সংসার সামলাবেন, তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না তিনি।
মৃতের পরিবার ও স্থানীয় পানবস্তি এলাকার বাসিন্দারা ঘটনার নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষ তদন্ত, মৃত্যুর সঠিক কারণ প্রকাশ এবং যুক্ত পুলিস কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।
এক তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর থানা লকআপে এই অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকার অভিযোগে এখন পুরো কাঁচরাপাড়া জুড়ে চাপানউতোর তুঙ্গে। ঘটনাটির পেছনে আসল কী কারণ লুকিয়ে রয়েছে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।
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