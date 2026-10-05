Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /নবান্ন-কাণ্ডে আকাঙ্ক্ষার পর অভিজিৎও ধৃত, তদন্তে আসানসোলের ধেমোমেনের যোগের দাবি

নবান্ন-কাণ্ডে আকাঙ্ক্ষার পর অভিজিৎও ধৃত, তদন্তে আসানসোলের ধেমোমেনের যোগের দাবি

নবান্নে PMO আধিকারিকের পরিচয়ে প্রবেশের অভিযোগে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থীকে গ্রেফতারের খবর একাধিক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ তাঁর উদ্দেশ্য, যোগাযোগ এবং আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:43 PM IST
নবান্ন-কাণ্ডে আকাঙ্ক্ষার পর অভিজিৎও ধৃত, তদন্তে আসানসোলের ধেমোমেনের যোগের দাবি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শাড়ি-কুর্তির সঙ্গে কোন জুতো মানাবে? পুজোর জন্য ট্রেন্ডিং ৪ ফুটওয়্যার
2
3
4
5