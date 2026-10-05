/নবান্ন-কাণ্ডে আকাঙ্ক্ষার পর অভিজিৎও ধৃত, তদন্তে আসানসোলের ধেমোমেনের যোগের দাবি

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে নবান্নে ঢুকে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অভিযোগ। আর সেই ঘটনার তদন্তে উঠে এল আসানসোলের ধেমোমেন কোলিয়ারির রাজনৈতিক টানাপড়েনের যোগ! ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাঁর সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে আসানসোলের ধেমোমেন এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ মাহাতোকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। গ্রেফতার হওয়া এই দুজনকেই পুলিস তিন দিনের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত আরো যারা রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।
ঘটনার সূত্রপাত ২৮ সেপ্টেম্বর। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই দিন রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতরের ই-মেল আইডিতে একটি বার্তা আসে। ই-মেলটি পাঠানো হয়েছিল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী নামে এক মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে। সেখানে নিজেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহের PMO টিমের সদস্য বলে দাবি করা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এবং রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা কুলটির বিধায়ক ড. অজয় কুমার পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে জানানো হয়।
শুধু ই-মেল নয়, নবান্ন সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন এসেছে—এমন বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। সেই ই-মেল ও ফোনের ভিত্তিতেই ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটেয় সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়। নথিতে উল্লেখ রয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর প্রায় ১টা ৪৫ মিনিটে আকাঙ্ক্ষা নবান্নে মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের দফতরে পৌঁছন। মন্ত্রী তাঁকে ডাকার পর তিনি জানান, তাঁর আরও দু’জন সঙ্গী আসছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন আকাঙ্ক্ষা। ফুলের তোড়া দিয়ে মন্ত্রীকে সংবর্ধনাও জানান তাঁরা।
প্রথমে গোটা বিষয়টি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যেই কিছু বক্তব্য নিয়ে মন্ত্রীর সন্দেহ হয় বলে অভিযোগ। বিশেষ করে আসানসোলের ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অশান্তি এবং স্থানীয় ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার বক্তব্যে প্রশ্ন ওঠে। সূত্রের দাবি, ধেমোমেন এলাকার ব্যবসায়ী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা রোহিত নুনিয়াকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক টানাপড়েনের প্রসঙ্গও ওঠে ওই বৈঠকে। অভিযোগ, ওই নেতার পরিবারের ব্যবসা যাতে কোনও ভাবে সমস্যায় না পড়ে, সে বিষয়ে ‘সমঝোতা’র কথা বলা হয়েছিল। তবে ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল, তা এখনও তদন্তাধীন। এরপরেই আরও একটি বক্তব্য মন্ত্রীর সন্দেহ বাড়িয়ে দেয় বলে জানা গিয়েছে। আকাঙ্ক্ষা নাকি দাবি করেন, ফলতার জাহাঙ্গীর খান সংক্রান্ত একটি বিষয়েও তিনি ‘সমঝোতা’ করিয়ে দিয়েছেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার ফল বোঝা যাবে। এর পরেই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।
PMO-তে যোগাযোগ, মিলল না আকাঙ্ক্ষার পরিচয়
এর পরেই মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের দফতর থেকে বিষয়টি যাচাই করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব সুদীপ পালের স্বাক্ষর করা ৩০ সেপ্টেম্বরের অভিযোগপত্রে শিবপুর থানার ওসি-কে জানানো হয়েছে, PMO-র সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানা যায়—ড. জিতেন্দ্র সিংহের PMO (MoS) টিমে ‘ড. আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী’ নামে কোনও মহিলা নেই। অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, ওই মহিলা নিজেকে ড. জিতেন্দ্র সিংহের PMO টিমের সদস্য পরিচয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করেছেন। সেই কারণেই প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের জন্য শিবপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়।
নকল ই-মেল, ভুয়ো ফোন নম্বর?
তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে বলে সূত্রের দাবি, PMO-র নাম ব্যবহার করে যে ই-মেলটি পাঠানো হয়েছিল, সেটি আসলে ভুয়ো পরিচয়ে তৈরি করা হয়েছিল। আকাঙ্ক্ষা যে নম্বর ব্যবহার করে নিজেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহের দফতর থেকে ফোন করা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন, সেটিও PMO-র নম্বর নয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিসের তদন্তে আরও একটি তথ্য সামনে এসেছে বলে সূত্রের দাবি। প্রায় দেড় বছর আগে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জিতেন্দ্র সিংহের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় তোলা একটি ছবিকে তিনি পরবর্তীতে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইল ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন বলেও তদন্তকারীদের দাবি। সেই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েই PMO-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে—এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
আসানসোল থেকে দিল্লি—তদন্তের জাল
এই ঘটনার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই আসানসোলের ধেমোমেনের রাজনৈতিক টানাপড়েনের প্রসঙ্গ সামনে আসছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি অভিজিৎ মাহাতো নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিজিৎ ধেমোমেন এলাকার ব্যবসায়ী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা রোহিত নুনিয়ার বড় জামাই। এ ছাড়াও দিল্লি থেকে PMO-র আধিকারিক পরিচয়ে যে ব্যক্তি ফোন করেছিলেন বলে অভিযোগ, তাঁর খোঁজ চলছে। রোহিত নুনিয়ার ছোট জামাই-সহ আরও কয়েক জন তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। এমনকি আকাঙ্ক্ষা যে গাড়িতে করে নবান্নে এসেছিলেন, সেই গাড়ির মালিকেরও খোঁজ চলছে। তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, গাড়িটিরও আসানসোলের যোগ রয়েছে। ঘটনার তদন্তে হাওড়া সিটি পুলিস, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিস এবং রাজ্য পুলিসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।
ধেমোমেনে কয়েক দিন আগেই গুলি, ফের উত্তেজনা
এই ঘটনার মধ্যেই কয়েক দিন আগে ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকায় রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। গুলি চলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার করে পুলিস। ওই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং তাঁদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চলছে। তার পরেই PMO-র নাম ভাঙিয়ে নবান্নে প্রবেশ এবং মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ঘটনায় ধেমোমেনের যোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী এবং অভিজিৎ মাহাতোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আর কারা জড়িত, নকল ই-মেল ও ফোনের নেপথ্যে কারা ছিলেন, নবান্নে আসার পরিকল্পনাই বা কী ছিল—সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিস। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনায় আসানসোলের ধেমোমেনের রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে কী যোগসূত্র বেরিয়ে আসে, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও পরিকল্পনা ছিল—এখন তদন্তের ফলাফলের দিকেই নজর রাজ্য রাজনীতির।
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