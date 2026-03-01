SIR in Bengal: এসআইআর-এর তালিকা থেকে বাদ প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠল বাংলাদেশি তত্ত্ব

SIR in Bengal: এসআইআর-এর তালিকা থেকে বাদ প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠল বাংলাদেশি তত্ত্ব
SIR in Bengal: সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ ওঠে এখনো তার বাবা মা বাংলাদেশেই আছে
অনুপ কুমার দাস: এসআইআর এর তালিকা প্রকাশে বেকায়দায় বিজেপি। তালিকা থেকে বাদ কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভার ভীমপুর অঞ্চলের ১৮২ বুথের বাসিন্দা ও নদীয়া জেলা পরিষদের ২২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিজেপি নেত্রী হিরন্ময়ী সরকার।
নদীয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত পাকুরগাছি গ্রামের বাসিন্দা হিরন্ময়ী সরকার। গত জেলা পরিষদের ভোটে বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভোটে নির্বাচিত হন । বর্তমানে নদীয়া জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি এলাকায় বেশ জনপ্রিয় মুখ হিসেবেও পরিচিত। এস আই আর আবহে বাংলাদেশীদের জন্য সিএএ ক্যাম্প সহ আরো বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ তাকে নিতে দেখা গিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার সমস্ত সময় বিভিন্ন রকম বিজেপির প্রচারেও তাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে এলাকায় প্রচার করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।
এদিকে গতকাল এসআইআর এর তালিকা প্রকাশের পরেই দেখা যায় তারই নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট । অর্থাৎ ভোটার লিস্টে তার নামের উপর ডিলিট লেখা রয়েছে, ভোটার লিস্ট বেরোনোর সাথে সাথেই গ্রামবাসীদের সকলের চোখে পড়ে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় তাকে নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি এবং সে বাংলাদেশ থেকে ২০০৩ সালে এসেছে এই ধরনের বিভিন্ন তথ্য।
এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ ওঠে এখনো তার বাবা মা বাংলাদেশেই আছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুশান্ত মন্ডল ষড়যন্ত্র করে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন।
অন্যদিকে, সুশান্ত মন্ডলের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই এর ঘোর বিরোধী। কারণ এই প্রক্রিয়ার ফলে অনেক সাধারণ নাগরিক তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছে। তিনি আরো বলেন হিরণ্যময়ী বাংলাদেশী হলেও তার ভোট কাটায় আমরা ব্যাথিত আমরা চাই কেউ যেন নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত না হন।
