/ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগ! কাঁটাতার পেরিয়ে সীমান্তে চার মহিলা-সহ পাঁচ

বিশ্বজিত্ মিত্র: নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বড়সড় পুলিসি অভিযান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাঁসখালি থানার পুলিস অভিযান চালিয়ে চার মহিলা-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিস সূত্রের দাবি, ধৃত পাঁচজনই বাংলাদেশের নাগরিক। হাঁসখালি থানার ওসির নেতৃত্বে একটি পুলিস দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে চার মহিলা এবং এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এরপর তাঁদের পরিচয় ও ভারতে প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হাঁসখালি থানা এলাকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন ভারতে প্রবেশ করেছে বলে খবর আসে। সেই খবর পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিস। প্রাথমিক যাচাইয়ের পর পাঁচজনই বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করেছে পুলিস। এরপর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
কীভাবে সীমান্ত পার হলেন?
তবে এই ঘটনায় এখনও বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। ঠিক কোন পথ দিয়ে তাঁরা ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সীমান্তে কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁরা ভারতে ঢুকলেন, সেই বিষয়টিও তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁদের কাছে বৈধ কোনও নথি ছিল কি না, থাকলে সেই নথির সত্যতা কী—সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে।
ভারতে আসার উদ্দেশ্য কী?
শুধু সীমান্ত পার হওয়ার পথই নয়, কেন তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছে পুলিস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তাঁদের ভারতে আসার পিছনে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি পুলিসের সন্দেহ, এই পাঁচজনের ভারতে প্রবেশের ঘটনায় আরও কেউ সাহায্য করে থাকতে পারেন। ফলে কোনও দালাল বা অন্য কোনও ব্যক্তির যোগ রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
আদালতে পেশ করা হবে ধৃতদের
ধৃত পাঁচজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে হাঁসখালি থানার পুলিস। তাঁদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে। আদালতের সিদ্ধান্তের পর পরবর্তী তদন্তের গতিপথ আরও স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় ফের একবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী নদীয়া এলাকায় আগে থেকেই অনুপ্রবেশের অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে।
তবে এই ঘটনায় ধৃতদের কীভাবে সীমান্ত পার করানো হয়েছিল বা তাঁদের সঙ্গে অন্য কারও যোগাযোগ ছিল কি না—এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিসের অভিযোগ এবং প্রাথমিক তথ্যকেই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এখন তদন্তকারীদের নজর রয়েছে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের দিকে। তাঁদের সঙ্গে আরও কারও যোগাযোগ ছিল কি না, সীমান্ত পার হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ সাহায্য করেছিল কি না এবং ভারতে আসার আসল উদ্দেশ্য কী—এই প্রশ্নগুলোই উঠে আসছে।
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