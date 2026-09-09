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ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগ! কাঁটাতার পেরিয়ে সীমান্তে চার মহিলা-সহ পাঁচ

সীমান্ত পেরিয়ে কয়েকজন ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপর অভিযান চালিয়ে চার মহিলা-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতরা বাংলাদেশের নাগরিক বলে প্রাথমিক যাচাইয়ের পর দাবি পুলিসের। তবে কীভাবে তাঁরা সীমান্ত পার হলেন, ভারতে আসার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:56 PM IST
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগ! কাঁটাতার পেরিয়ে সীমান্তে চার মহিলা-সহ পাঁচ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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