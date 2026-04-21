Nadia Shocker: দুলছে হাওয়ায়, না না না ভুল নয়: নীলাঞ্জনার মতোই আচমকা শাড়ির ফাঁসে হারিয়ে গেল বৃষ্টি, চাকদহে চাঞ্চল্য

Chakdaha College Student Death: রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে শুতে যান বৃষ্টি। পরদিন সকালে দীর্ঘ সময় ধরে ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখা যায়, তিনি শাড়ির ফাঁস দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 21, 2026, 04:43 PM IST
বিশ্বজিত্‍ মিত্র: বাড়িতেই তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া। নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত মদনপুরের আলাইপুর তেঁতুলতলা এলাকায়। মৃতার নাম বৃষ্টি বারুই। তিনি চাকদহ কলেজের ছাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে প্রত্যেক দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঘুমোনোর জন্য গিয়েছিলেন বৃষ্টি। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও তিনি ঘর থেকে বের না হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। তাঁরা দীর্ঘ সময় দরজা ধাক্কাধাক্কি করেন এবং বৃষ্টির নাম ধরে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না মেলায় শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন পরিজনেরা।

ভিতরে ঢুকে তাঁরা দেখতে পান, সিলিং ফ্যান থেকে শাড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় বৃষ্টির দেহ ঝুলছে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল (JNM) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। 

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাকদহ থানার পুলিস। ইতিমধ্যেই দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও, এর নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ বা মানসিক অবসাদ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে চাকদহ থানার পুলিস।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে খড়গপুর আইআইটি-তে আত্মঘাতী হন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ছাত্র। পুলিস ও আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম জয়বীর সিং দোদিয়া (২১)। তিনি গুজরাতের আমদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। যদিও জয়বীর ক্যাম্পাসের 'নেহেরু হল'-এর থাকতেন। তবে গত শনিবার সকালে তাঁকে 'এভিবি হল'-এর কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, জয়বীর এভিবি হলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত হিজলি পুলিস ফাঁড়ির আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বি.সি. রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

