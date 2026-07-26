/টোটো ভাড়া মেটাচ্ছিলেন মা, আচমকা বাইকের ধাক্কা, কোল থেকে ছিটকে পড়ল দুধের শিশু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ

মনোজ মণ্ডল: টোটো চলাচলের ক্ষেত্রে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে ৷ অভিযোগ ওঠে তাদের দৌরাত্মের। এবার আচমকা একটি টোটো গলি রাস্তায় ঢুকতে গিয়ে বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হল দেড় মাসের শিশুর। বয়স মাত্র মাস দুই। ঘটনা বনগাঁর রামনগর রোডের দুই মাইল এলাকায়।
দিন দুই জ্বরে ভুগছিল শিশুটি। কিছুতেই জ্বর নিয়ন্ত্রণে আসছিল না ৷ অগত্যা রবিবার শিশুকে নিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিল তার মা৷ টোটোয় করে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টোটো থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল তার৷ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালীতলা মাঝেরপাড়া দুই মাইল এলাকায় ৷
পুলিস ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন শিশুটির বাবা রাম ঘোষ। পেশায় দিনমজুর ৷ তার দুই মেয়ে ৷ ছোট মেয়ে বৃষ্টিকে মা পূজা ঘোষ ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল৷ রামনগর রোড দিয়ে টোটোয় করে ফেরার সময় তাদের ব্যাংক সংলগ্ন মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন হঠাৎ করে টোটোটি ডান দিকে টার্ন নিয়ে গলি রাস্তায় ঢুকতে যায়৷ সে সময় বেড়ি গোপালপুরের দিক থেকে আসা একটি বাইক সজোরে এসে তাকে ধাক্কা মারে ৷ টোটো উল্টে শিশুকন্যা ও তার মা রাস্তায় পড়ে যায় ৷ স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং টোটো ও বাইক টিকে আটক করেছে ৷ অভিযোগ বেপরোয়া টোটো চলাচলের কারণে রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷
শিশুটির পিসে মশায় বলেন, বাচ্চাটিকে নিয়ে ওর মা হাসপাতালে গিয়েছিল। এবার ঘরে ফিরে এসে নামার সময় টেটোয় বসে টাকা মেটাচ্ছিল। সেইসময় পেছন থেকে একটি বাইক এসে ধাক্কা মারে টোটোটিকে। প্রবল ধাক্কায় শিশুটি মায়ের কোল থেকে নীচে পড়ে যায়। তার কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ওকে বাঁচানো যায়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)