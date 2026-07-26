Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /টোটো ভাড়া মেটাচ্ছিলেন মা, আচমকা বাইকের ধাক্কা, কোল থেকে ছিটকে পড়ল দুধের শিশু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ

টোটো ভাড়া মেটাচ্ছিলেন মা, আচমকা বাইকের ধাক্কা, কোল থেকে ছিটকে পড়ল দুধের শিশু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ

Child death: পুলিস ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন শিশুটির বাবা রাম ঘোষ। পেশায় দিনমজুর ৷ তার দুই মেয়ে ৷ ছোট মেয়ে বৃষ্টিকে মা পূজা ঘোষ ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:14 PM IST
টোটো ভাড়া মেটাচ্ছিলেন মা, আচমকা বাইকের ধাক্কা, কোল থেকে ছিটকে পড়ল দুধের শিশু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টোটো ভাড়া মেটাচ্ছিলেন মা, আচমকা বাইকের ধাক্কা, কোল থেকে ছিটকে পড়ল দুধের শিশু, হ
nadia4 min ago
2
CJP’s next plan1 hr ago
3
Parliament monsoon session1 hr ago
4
Abhijeet Dipke2 hrs ago
5
PM Modi on Kargil Vijay Diwas2 hrs ago