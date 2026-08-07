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৫ বছর আগে বাবার মৃত্যু, মা-ও চলে যায়... নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক পরিণতিতে জোরালো রহস্য

Nadia class nine girl mysterious death: গতকালকেও পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। এরপরই এদিন সকালে...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:18 PM IST
৫ বছর আগে বাবার মৃত্যু, মা-ও চলে যায়... নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক পরিণতিতে জোরালো রহস্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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