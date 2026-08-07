/৫ বছর আগে বাবার মৃত্যু, মা-ও চলে যায়... নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক পরিণতিতে জোরালো রহস্য

বিশ্বজিৎ মিত্র: নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। গত ৫ বছর আগে মৃত্যু হয় নাবালিকার বাবার। এরপর মা-ও বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এবার সেই নবম শ্রেণির ছাত্রীরও অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ। 'রহস্যমৃত্যু'র ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
গত ৫ বছর আগে মৃত্যু হয় নাবালিকার বাবার। এরপর মা-ও বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যদিও তারপরেও নাবালিকা বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত। শুক্রবার সকালে ঘরের দরজা খুলতেই দেখা যায় নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
জানা গিয়েছে মৃতার নাম রুকসানা খাতুন। বয়স পনেরো বছর। নবম শ্রেণির ছাত্রী। নদীয়ার শান্তিপুর গোপালপুর মুসলিম পাড়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। পরিবারের দাবি, গতকালকেও পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। এরপরই এদিন সকালে এই পরিণতি দেখে হতবাক তার আত্মীয়-স্বজন।
নাবালিকার কাছে একটি মোবাইল ফোন ছিল। পুলিস সেই মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু কী কারণে রুকসানার এমন অস্বাভাবিক পরিণতি? তা বুঝে উঠতে পারছে না আত্মীয় পরিবার। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, আত্মহত্যা না খুন? ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে তবেই স্পষ্ট হবে মৃত্যুর কারণ।
স্বাভাবিকভাবেই ১৫ বছর বয়সী স্কুল ছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য দানা বাঁধছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিস।
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