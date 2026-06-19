একবারও বলতে-শুনতে পারেনি 'ভালোবাসি তোমায়'! সব বাধা পায়ে ঠেলে সিঁদুর-মালায় 'রূপকথা'র ভালোবাসার জয়গান গাইলেন কৌশিক-স্নেহা

অনুপ কুমার দাস: ভালোবাসার কাছে হার মানল বাধা! সব বাধাকে হারিয়ে জয় হল ভালোবাসার। এ এক অনন্য রূপকথা। যে রূপকথার গল্প লিখলেন নদিয়ার কৌশিক মিত্র ও স্নেহা পোদ্দার। সব প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে, প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ছাদনাতলায় কৌশিক-স্নেহা। এক হল চারহাত। পরিণতি পেল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু হওয়া 'রূপকথা'র ভালোবাসা।
এক অনন্য প্রেমের গল্পের সাক্ষী আজ নদিয়ার মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জ এলাকা। সব ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক বাধাকে হেলায় হারিয়ে ভালোবাসার জয়গান গাইলেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুগল— কৌশিক মিত্র ও স্নেহা পোদ্দার। মালাবদল করলেন। সিঁদুরদান হল। কৌশিক ও স্নেহা, দুই তরুণ-তরুণী, দুজনেই মূক ও বধির। কিন্তু মূক ও বধিরতার কাছে যে মনের ভাষা কোনও বাধা মানে না, তা প্রমাণ করে দিলেন এই নবদম্পতি।
ফেসবুকে আলাপ, মন দেওয়া-নেওয়ার শুরু
পাত্র কৌশিক মিত্র নদিয়ার মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জের বাসিন্দা। জন্মগতভাবে মূক ও বধির। তবে ফুটবল খেলায় বিশেষ পারদর্শী। একদিন মাঠে ফুটবল খেলার সময়ই মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া স্নেহাকে প্রথমবার দেখেন কৌশিক। স্নেহার বাড়ি নদিয়ারই বগুলা এলাকায়। স্নেহাও একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবতী। প্রথম দেখাতেই স্নেহাকে ভালো লেগে যায় কৌশিকের। এরপর শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় স্নেহাকে খোঁজা। ফেসবুকে স্নেহার প্রোফাইল খুঁজে বের করেন কৌশিক। সোশ্যাল মিডিয়াতেই শুরু হয় তাঁদের কথা। বন্ধুত্ব। মনের ভাব আদান-প্রদান। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গাঢ়। গভীর প্রেমের রূপ নেয়। কথা বলতে বা শুনতে পারে না দুজনের কেউই। কিন্তু কথা বলতে বা শুনতে না পারলেও, ফেসবুক মেসেঞ্জারের চ্যাটবক্স তাঁদের নিজেদের মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফেসবুক মেসেঞ্জারের চ্যাটবক্সই হয়ে ওঠে তাঁদের ভালোবাসার মূল সেতুবন্ধন।
পরিবারের সম্মতি ও বিয়ে
দীর্ঘদিন গভীর প্রেমের সম্পর্কের পর, দিন কয়েক আগে যুগল দুই পরিবারের অজান্তে গোপনে বিয়ে করারও চেষ্টা করেন। যাদিও তা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। তবে বিষয়টি জানাজানি হতেই দুই পরিবার খুশি মনে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ককে সানন্দে মেনে নেয়। এরপরই গত মঙ্গলবার রাতে মাজদিয়ায় কৌশিকের বাড়িতে বসে বিয়ের আসর। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ শাস্ত্রমতে ও ধুমধাম করে এক হয় কৌশিক-স্নেহার চারহাত। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় দুজনের।
জুটির শিক্ষাগত যোগ্যতা
শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কৌশিক ও স্নেহা, দুজনেরই মেধা বা জীবনসংগ্রামের পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কৌশিক মাজদিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর আইটিআই থেকে ফিটার ট্রেডে ডিপ্লোমা করেন। অন্যদিকে স্নেহাও বর্তমানে কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করছে। বিএ পড়ছে। কৌশিকের বাবা শংকর মিত্র একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, মা সর্বাণী মিত্র গৃহবধূ। কৌশিকরা দুই ভাই, দাদা রেলে কর্মরত। ওদিকে স্নেহার বাবা প্রদীপ পোদ্দার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাড়িতে মা সোনামণি পোদ্দার ছাড়াও আছে ছোট ভাই। দুই পরিবারই তাঁদের সন্তানদের নতুন জীবনের শুরুতে অঢেল শুভকামনা জানিয়েছেন।
আনন্দের মাঝেও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা
যুগলের চারহাত এক হলেও, জুটির বৈবাহিক জীবন নিয়ে চিন্তিত দুই পরিবারই। উচ্চশিক্ষিত এবং কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কৌশিক এখনও বেকার। স্থায়ী কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ এখনও পাননি কৌশিক। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করে যাচ্ছেন তিনি। তবে এখনও সুযোগ মেলেনি। কৌশিকের বাবা বলেন, "আমরা বেঁচে আছি বলে ছেলেমেয়ে দুটোর দিন কোনওভাবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা যখন থাকব না, তখন ওদের জীবন কীভাবে চলবে— সেই চিন্তাই আমাদের তাড়া করে বেড়ায়।"
তবে এত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কৌশিক ও স্নেহার পারস্পারিক বিশ্বাস ও সহযোগিতায় নতুন জীবনের পথে পা বাড়ানো ভালোবাসারই জয়গান করে। যে জয়গাথার রচয়িতা তাঁরা দুজনেই। আমাদের তরফে এই জুটির নবজীবনের জন্য রইল একরাশ শুভেচ্ছা।
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