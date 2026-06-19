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একবারও বলতে-শুনতে পারেনি 'ভালোবাসি তোমায়'! সব বাধা পায়ে ঠেলে সিঁদুর-মালায় 'রূপকথা'র ভালোবাসার জয়গান গাইলেন কৌশিক-স্নেহা

Nadia Specially challenged couple love story: এক অনন্য প্রেমের গল্পের সাক্ষী আজ নদিয়ার মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জ এলাকা। কৌশিক ও স্নেহা, দুই তরুণ-তরুণী, দুজনেই মূক ও বধির। কিন্তু মূক ও বধিরতার কাছে যে মনের ভাষা কোনও বাধা মানে না, তা প্রমাণ করে দিলেন এই নবদম্পতি। কথা বলতে বা শুনতে না পারলেও, ফেসবুক মেসেঞ্জারের চ্যাটবক্স তাঁদের নিজেদের মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফেসবুক মেসেঞ্জারের চ্যাটবক্সই হয়ে ওঠে তাঁদের ভালোবাসার মূল সেতুবন্ধন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:05 PM IST
একবারও বলতে-শুনতে পারেনি 'ভালোবাসি তোমায়'! সব বাধা পায়ে ঠেলে সিঁদুর-মালায় 'রূপকথা'র ভালোবাসার জয়গান গাইলেন কৌশিক-স্নেহা
Image Credit: কৌশিক-স্নেহার শুভ পরিণয়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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