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১২ ঘণ্টা ডিউটির ফাঁকে ইউটিউবেই পড়াশোনা! অ্যাম্বুলেন্সের স্টিয়ারিং ছেড়ে এবার ইসরোর টেকনিশিয়ান দেবজিৎ

Nadia ISRO boy: শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স চালানোর দায়িত্ব ছিল দেবজিতের। প্রতিদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা ডিউটি। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:26 PM IST
১২ ঘণ্টা ডিউটির ফাঁকে ইউটিউবেই পড়াশোনা! অ্যাম্বুলেন্সের স্টিয়ারিং ছেড়ে এবার ইসরোর টেকনিশিয়ান দেবজিৎ
Image Credit: পরিবারের সঙ্গে দেবজিৎ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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