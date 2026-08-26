/১২ ঘণ্টা ডিউটির ফাঁকে ইউটিউবেই পড়াশোনা! অ্যাম্বুলেন্সের স্টিয়ারিং ছেড়ে এবার ইসরোর টেকনিশিয়ান দেবজিৎ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় ১২ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স চালানোর ডিউটি। তার ফাঁকেই ইউটিউবে পড়াশোনা! কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য জেদে অ্যাম্বুলেন্স চালক থেকে এবার সোজা ইসরোয় নদিয়ার গাংনাপুরের দেবজিৎ ভদ্র। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর টেকনিশিয়ান পদে নির্বাচিত হয়েছেন দেবজিৎ।
প্রায় ৫-৬ বার চাকরির পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়েননি দেবজিৎ। কোনও বড় কোচিং নয়। দীর্ঘ ডিউটির আওয়ার্সের ফাঁকে ইউটিউবেই চলত মূলত তাঁর পড়াশোনা। কাজের চাপের ফাঁকেই পড়াশোনা চালিয়ে যান তিনি। মেধার জোরে অবশেষে ইসরোয় পাড়ি। যে চন্দ্রযান মিশনের সাফল্য দেখে তাঁর ইসরোয় যোগদানের স্বপ্ন দেখা শুরু। সেই স্বপ্নই এবার পূর্ণতা পেতে চলেছে। ইসরোর সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ‘টেকনিশিয়ান বি’ পদে যোগ দিচ্ছেন দেবজিৎ।
নদিয়ার শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স চালানোর দায়িত্ব ছিল দেবজিতের। প্রতিদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা ডিউটি। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু বাঁধ মানছে না মা চায়না ভদ্রের। মা চায়না ভদ্র বলেন, সংসারে যত অভাব-ই থাকুক, ছেলেকে তিনি কখনও নিরাশ করেননি। বরং ছেলেকে সবসময় এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। ছেলের এই সাফল্য দীর্ঘদিনের কষ্টের ফসল।
বাবা দীপক ভদ্রও ছেলের সাফল্যে আত্মহারা। দেবজিতের নতুন কর্মজীবনের আনন্দে মশগুল গোটা ভদ্র পরিবার-ই। স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ভদ্রও স্বামীর সাফল্যে গর্বিত। বলেন, "স্বামী এত ভালো একটা চাকরি পেয়েছে, আমি খুবই খুশি। ১২ ঘন্টা ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে পড়ত। বাড়িতে ফিরেও পড়াশোনা করত। কোচিংয়ে গিয়েও পড়েছে। ডিউটি যখন থাকত না তখন সেই টাইমেও ও পড়াশোনা করেছে।" অ্যাম্বুলেন্সের স্টিয়ারিং ছেড়ে এবার ইসরোর টেকনিশিয়ানের দায়িত্বে নদিয়ার দেবজিৎ।