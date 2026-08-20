/অরক্ষিত সাড়ে ৫ কিমি সীমান্ত! অস্থায়ী জালেই চলছে সীমান্ত পাহারা, ভারত-বাংলাদেশ অবাধ পারাপার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অরক্ষিত সাড়ে ৫ কিলোমিটার সীমান্ত! নদীয়ার দত্তপুলিয়ায় দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের দাবিতে সোচ্চার এলাকাবাসী। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে যখন দেশজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন ঠিক বিপরীত ছবি দেখা গেল নদীয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। নদীয়া জেলার দত্তপুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুপুর, হাবাসপুর এবং ঝোরপাড়া এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম 'স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া' নির্মাণের কাজ আজও অধরা রয়ে গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার সীমান্ত সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সীমান্তের ঠিক ওপারেই অবস্থিত বাংলাদেশের পৈলানপুর গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের এই ফাঁকা সীমান্ত দিয়ে অবাধ যাতায়াত চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, যা সামগ্রিক সীমান্ত নিরাপত্তা ও গ্রামবাসীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে।
অস্থায়ী ব্যবস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা
সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কালুপুরের কিছু অংশে সাময়িকভাবে স্টিলের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি, এই অস্থায়ী জাল একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। দেশের অন্যান্য প্রান্তে সীমান্ত সুদৃঢ় করার জন্য দ্রুত কাজ করা হলেও, দত্তপুলিয়ার এই এলাকায় কাজের কোনো গতি নেই। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেড়া নির্মাণের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। ফলে অরক্ষিত সীমান্ত পথ ব্যবহার করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে।
জমি অধিগ্রহণের জটিলতা
প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে খবর, স্থায়ী বেড়া নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছিল। তবে বেশ কিছু অংশে জমি সংক্রান্ত আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা এখনও পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয়নি। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে থাকার কারণেই ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু করতে পারছে না।
দ্রুত কাজ শুরুর দাবি
সীমান্তবর্তী কালুপুর, হাবাসপুর ও ঝোরপাড়ার বাসিন্দাদের একটাই স্পষ্ট দাবি—জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আর কোনো গড়িমসি সহ্য করা হবে না। প্রশাসনকে অবিলম্বে জমি সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতা দূর করতে হবে এবং অবিলম্বে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার জোনে স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ শুরু করতে হবে। অরক্ষিত সীমান্তকে দ্রুত সুরক্ষিত না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন স্থানীয়রা।
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