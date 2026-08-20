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অরক্ষিত সাড়ে ৫ কিমি সীমান্ত! অস্থায়ী জালেই চলছে সীমান্ত পাহারা, ভারত-বাংলাদেশ অবাধ পারাপার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হয়নি। স্থায়ী বেড়া না থাকায় ও ফাঁকা সীমান্ত দিয়ে অবাধ পারাপার চলায় উদ্বেগ বাড়ছে। জমি জট মিটিয়ে দ্রুত বেড়া নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:19 PM IST
অরক্ষিত সাড়ে ৫ কিমি সীমান্ত! অস্থায়ী জালেই চলছে সীমান্ত পাহারা, ভারত-বাংলাদেশ অবাধ পারাপার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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