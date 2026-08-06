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স্ত্রী ও শাশুড়িকে পর পর হাঁসুয়ার কোপ! এলোপাথাড়ি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মা-মেয়ে

Nadia Horror: বিয়ের পর থেকেই মৌমিতার উপর চলতে থাকে অমানুষিক নির্যাতন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন আগে মৌমিতা ঘোষ তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে আসেন এবং কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গৃহবধূ নির্যাতন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:50 PM IST
স্ত্রী ও শাশুড়িকে পর পর হাঁসুয়ার কোপ! এলোপাথাড়ি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মা-মেয়ে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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