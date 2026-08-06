/স্ত্রী ও শাশুড়িকে পর পর হাঁসুয়ার কোপ! এলোপাথাড়ি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মা-মেয়ে

অনুপ কুমার দাস: বুধবার রাতে স্বামী তাঁর দাদাকে সঙ্গে নিয়ে চড়াও হয় শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে মদ্যপ অবস্থায় হাতে হাঁসুয়া নিয়ে স্বামী চড়াও হয় স্ত্রীর উপর, হাঁসুয়া নিয়ে আঘাত করে শাশুড়িকেও। স্ত্রীকে মারধর শুরু করে সে। স্ত্রী চিৎকার শুরু করে দেন এবং পরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান মেঝেয়।
মদ্যপ, নারীঘনিষ্ঠ
নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট বাসস্ট্যান্ডের নিকটস্থ ব্রিজের কাছের এই ঘটনা। পরিবারসূত্রে জানা যায়, একই থানা এলাকার চন্দননগরের বাসিন্দা সুমিত্রা ঘোষের মেয়ে মৌমিতা ঘোষের সঙ্গে ৭ বছর আগে একই থানা এলাকার গোবিপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিত ঘোষের সঙ্গে পারিবারিক দেখাশোনার মাধ্যমে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই অবশ্য তিনি স্ত্রী মৌমিতা ঘোষ বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বামী অমিত ঘোষ মদ্যপ এবং একাধিক নারীঘনিষ্ঠ, যুক্ত পরকীয়াতেও!
শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি
বিয়ের পর থেকেই মৌমিতার উপর চলতে থাকে অমানুষিক নির্যাতন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন আগে মৌমিতা ঘোষ তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে আসেন এবং কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গৃহবধূ নির্যাতন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন।
শাশুড়িকে আঘাত
সেই ঘটনার রেশ ধরেই গত রাতে স্বামী অমিত ঘোষ এবং তাঁর দাদা সমীর ঘোষ যৌথভাবে মৌমিতা ঘোষের বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় হাতে হাঁসুয়া নিয়ে চড়াও হয়। মৌমিতা ঘোষকে মারধর শুরু করে তারা। মৌমিতা চিৎকার করেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেয় পড়ে যান। চিৎকার শুনে মৌমিতা ঘোষের মা সুমিত্রা ঘোষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সে সময় জামাই অমিত ঘোষ হাঁসুয়া দিয়ে সুমিত্রা ঘোষকেও আঘাত করে। জামাইয়ের হাতে ভয়ংকর আঘাত পান শাশুড়ি। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
হাঁসুয়া ফেলে পলায়ন
ঘটনা দেখে হাঁসুয়া ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। স্থানীয় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় সুমিত্রা ঘোষকে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মাথায় সেলাই-সহ প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস হাসপাতালে আসে। পুলিসসূত্রে খবর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অন্য দিকে মৌমিতা ঘোষেরও চিকিৎসা শুরু হয়!
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