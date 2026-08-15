/নাকাশিপাড়ায় শ্যুটআউট, দুষ্কৃতীদের নির্বাচার গুলিতে ঝাঁঝরা কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে

অনুপ দাস: দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে। নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় নাগদি এলাকায় রাত পৌনে দশটা নাগাদ তাদের ঘুরে ধরে হামলা চালানো হয়। কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন তাঁদের ঘিরে ধরে বোমা-গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই জনের। বেথুয়াডহরি থেকে তারা বাড়ি ফিরছিলেন বলে খবর।
নিহত কংগ্রেস নেতারা নাম আনিসুর রহমান(৫৪)। ছেলে আবু সুফিয়ান(২৩)। সুফিয়ান কল্য়াণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাস করেছেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগের তিন জুব্বার সেখ নামে এক জনের দিকে। তাদের দাবি, জুব্বার সেখের অসামাজিক কাজকর্মে বাধা দিচ্ছিলেন আনিসুর। তারই মূল্য চোকাতে হল তাঁকে।
স্থানীয়দের দাবি, বেথুয়াডহরি থেকে বাবা ও ছেলে বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে নাকাশিপাড়ার নাগাদি এলাকায় একটি আন্ডারপাসে তাদের ঘিরে ধরে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। নতুন সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, যারা এই ঘটনার পেছনে যারা রয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।
ওই কংগ্রেস নেতার মৃতদেহ আপাতত রাখা রয়েছে নাকাশিপাড়া হাসপাতালে। সেখানে জড়ো হচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা। তারা ঠিক করছেন কীভাবে দেহ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে বা কাদের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করা হবে।
নিহতের পরিবারের অভিযোগ যার দিকে সেই জুব্বার সেখ এখন জেলে। তার পরেও তাঁদের দাবি জুব্বারের সাকরেদরাই ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ জুব্বারের কাজে বাধা দিতেন এই আনিসুর রহমান। এদিকে, ওই খুনের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। ব্যক্তিগত কোনবও কারণে ওই ঘটনা ঘটতে পারে।
নিহতের শ্যালিক বলেন, আমার বোন আমাকে খবর দিল জামাইবাবুকে কেউ গুলি করেছে। তোরা দেখ তাড়াতাড়ি। কোথাও খুঁজে পাইনি। সোজা হাসপাতালে এসে দেখি এই অবস্থা। অন্য এক আত্মীয় বলেন, ও কংগ্রেস পার্টি করত। খুব ভালো মানুষ। কোনও ঝামেলা হলে মিটিয়ে দিত। এলাকায় জনপ্রিয় ছিল। তা দেখে জুব্বারের হিংসা হত। সেই জুব্বার লোক দিতে ওকে খুন করে দিল। ছেলেটা এলএলবি পাস করেছে। তাকেও মেরে ফেলল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)