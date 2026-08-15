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নাকাশিপাড়ায় শ্যুটআউট, দুষ্কৃতীদের নির্বাচার গুলিতে ঝাঁঝরা কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে

Nadia Congress Leader Death: নিহত কংগ্রেস নেতারা নাম আনিসুর রহমান(৫৪)। ছেলের নাম আবু সুফিয়ান(২৩)। সুফিয়ান কল্য়াণী বিশ্ববিদ্যালের আইনের ছাত্র

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:41 PM IST
নাকাশিপাড়ায় শ্যুটআউট, দুষ্কৃতীদের নির্বাচার গুলিতে ঝাঁঝরা কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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নাকাশিপাড়ায় শ্যুটআউট, দুষ্কৃতীদের নির্বাচার গুলিতে ঝাঁঝরা কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে
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