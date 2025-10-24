Voter Card: শত শত ভোটার কার্ড ভবঘুরের ব্যাগে! কোনও চক্র কাজ করছে? আতঙ্কের কল্যাণী...
Kalyani News: বিপুল সংখ্যায় ভোটার কার্ড উদ্ধার হল নদিয়ার কল্যাণীতে! ভবঘুরের ব্যাগ থেকে শয়ে শয়ে ওই ভোটার কার্ড পাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় আটক ওই সন্দেহভাজন যুবক।
বিশ্বজিত্ মিত্র: কল্যাণীতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার শতাধিক ভোটের আইকার্ড। নদীয়া জেলার কল্যাণী ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের চরে ভবঘুরে এক ব্যক্তির ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল শতাধিক ভোটের আই কার্ড। মাঝের চর পুকুরপাড় এলাকার দুই যুবক ভবঘুরে ওই ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হয়।
আরও পড়ুন, Bhangar Crime: উত্তপ্ত ভাঙর! ত্রিকোণ প্রেমের কারণে একের পর এক ধারালো অস্ত্রের কোপ, ছিটকে গেল রক্ত! লুটিয়ে পড়ল প্রবীর...
তারপরই জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং তার ব্যাগ খতিয়ে দেখতেই ব্যাক্তির ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় শতাধিক ভোটার আইকার্ডগুলো। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি ডিজিটাল কার্ড ছিল, যা আসামের। বাকি সব কল্যাণীর বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং আশেপাশে জেলাগুলোর। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এলাকার মানুষ আটকে রেখে খবর দেয় কল্যাণী থানায়।
খবর দেওয়া হয় কল্যাণী মহকুমা শাসকের দফতরেও। কল্যানী থানায় পুলিস এসে ওই ভোটার আই কার্ডগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি স্বীকার করে তার নাম উত্তম প্রসাদ। হিন্দমোটর এলাকার বাসিন্দা। কল্যাণী সীমান্তে তার দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।
বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধারে ঘাস দিয়ে চাপা অবস্থায় এই ভোটার আই কার্ডগুলো দেখতে পান তিনি। ঘাস সরিয়ে এই ভোটার আই কার্ডগুলো তার নিজের কাছে রাখেন। এরপরই প্রশ্ন উঠছে এত ভোটeর আই কার্ড কি করছিল? কল্যাণী রাস্তার পাশে কি করে এল? কারাই বা রাখল? কেনই বা ঘাসের স্তুপ দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল?
আরও পড়ুন, Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)