/অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় দুর্গাপুজো! নদিয়ার বাগদিয়ায় নারীশক্তির নতুন উদ্যোগ

বিশ্বজিত্ মিত্র: দীর্ঘদিনের আক্ষেপ এবার মিটতে চলেছে। পাড়ায় এতদিন দুর্গাপুজো না হওয়ায় অঞ্জলি দিতে পাশের এলাকায় যেতে হত নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাগদিয়া এলাকার বাসিন্দাদের। এবার সেই ছবি বদলাতে চলেছে। এলাকার মহিলাদের উদ্যোগে বাগদিয়াতেই শুরু হতে চলেছে দুর্গাপুজো। প্রায় ৮০-৮৫ জন মহিলা একসঙ্গে উদ্যোগ নিয়ে এই পুজোর আয়োজন করছেন। তাঁদের সংগঠন ‘বাগদিয়া মা মনসা সংঘ নারী শক্তি’-র পরিচালনায় এবার প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা থেকেই পুজোর উদ্যোগ
উদ্যোক্তাদের দাবি, আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে তাঁরা মাসে দেড় হাজার টাকা করে পেতেন। রাজ্যে পালাবদলের পর এখন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে বলে তাঁদের দাবি। সেই টাকা থেকেই এবার পুজোর খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এলাকার মহিলারা। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এবারের দুর্গাপুজোর জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বাজেট রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও পুজোর আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
কেন এতদিন দুর্গাপুজো হয়নি?
বাগদিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বড় করে মনসা পুজোর আয়োজন করা হয়। ফলে আলাদা করে দুর্গাপুজোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। সেই কারণেই এতদিন এলাকায় দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়নি বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। এবার অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। এলাকার মহিলারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পুজোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এটি শুধু একটি পুজোর আয়োজন নয়। এর মাধ্যমে এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে নিজেদের উদ্যোগে নতুন কিছু করার বার্তাও দিতে চাইছেন।
পাড়াতেই এবার অঞ্জলি
এতদিন দুর্গাপুজোর সময় বাগদিয়ার বাসিন্দাদের পাশের পাড়ায় যেতে হত অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এবার নিজের পাড়াতেই দুর্গাপুজোর আয়োজন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্যোক্তাদের আশা, এ বছর এই পুজোর সূচনা হলেও আগামী দিনে তা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। মহিলাদের এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসাহ তৈরি হয়েছে। নারীদের সম্মিলিত উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর পাড়ায় দুর্গাপুজোর সূচনা, বাগদিয়ার এই আয়োজন তাই শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় মহিলাদের সংগঠিত উদ্যোগেরও একটি উদাহরণ হয়ে উঠছে।
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