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অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় দুর্গাপুজো! নদিয়ার বাগদিয়ায় নারীশক্তির নতুন উদ্যোগ

দীর্ঘদিন ধরে নদিয়ার শান্তিপুরের বাগদিয়া এলাকায় আলাদা করে দুর্গাপুজো হত না। পুজোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের অঞ্জলি দিতে যেতে হত পাশের পাড়ায়। এবার সেই আক্ষেপ মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন এলাকার প্রায় ৮০-৮৫ জন মহিলা। বাগদিয়া মা মনসা সংঘ নারী শক্তি-র পরিচালনায় শুরু হচ্ছে দুর্গাপুজো। উদ্যোক্তাদের দাবি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে পাওয়া টাকা থেকেই পুজোর খরচের একটি বড় অংশ জোগাড় করা হবে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 01:37 PM IST
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় দুর্গাপুজো! নদিয়ার বাগদিয়ায় নারীশক্তির নতুন উদ্যোগ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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