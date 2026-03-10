Nadia Shocker: বাড়ির লোক যখন নমাজে, তখন বাড়িতে একা থাকা শিশুটিকে খুবলে খেল ভয়ংকর হিংস্র অজানা কোন পশু?

Nadia Shocker: বাড়ির লোক যখন নমাজে, তখন বাড়িতে একা থাকা শিশুটিকে খুবলে খেল ভয়ংকর হিংস্র অজানা কোন পশু?
Nadia Shocker: বাড়ির লোক রোজার নামাজ পড়তে যায়,সেই সময় ৫ বছরের শিশুকে কুকুর-শিয়ালে খুবলে খেল! শিশুটি মারা যায়। হিংস্র পশুর আক্রমণে পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার শোনঘাটা দাসপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
অনুপ কুমার দাস: হিংস্র কোনো পশুর আক্রমণে (Attack of a ferocious Beast) শিশুর মৃত্যু (Death of a Child) ঘিরে ঘোর চাঞ্চল্য নদীয়ার (Nadia) কৃষ্ণগঞ্জে (Krishnaganj)। কোনও এক হিংস্র পশুর আক্রমণে পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার শোনঘাটা দাসপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
বাড়িতে একা শিশু
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এখন রমজান মাস চলায় পরিবারের সদস্যরা রোজা পালন করছিলেন। সেই সময়ে তাঁরা স্থানীয় মসজিদে গেলে বাড়িতে একাই ছিল শিশুটি। বাড়ির আশপাশে খেলতে-খেলতে সে পাশের মাঠ-সংলগ্ন জঙ্গলের দিকে চলে যায় বলে স্থানীয়রা মনে করছেন।
রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত
কিছুক্ষণ পরে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির পাশের একটি বাগানের মধ্যে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শিশুটিকে তাঁরা পড়ে থাকতে দেখতে পান।
হিংস্র কুকুর বা শিয়াল?
স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, কোনো হিংস্র কুকুর বা শিয়ালের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছে শিশুটি। তড়িঘড়ি শিশুটিকে উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।
ময়নাতদন্তের জন্য
কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস। এরপর শিশুটিকে কৃষ্ণগঞ্জ থানার মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দেহটি কৃষ্ণগঞ্জ থানার মর্গে রয়েছে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে আগামীকাল শিশুর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।
