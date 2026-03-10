English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Nadia Shocker: বাড়ির লোক যখন নমাজে, তখন বাড়িতে একা থাকা শিশুটিকে খুবলে খেল ভয়ংকর হিংস্র অজানা কোন পশু?

Nadia Shocker: বাড়ির লোক যখন নমাজে, তখন বাড়িতে একা থাকা শিশুটিকে খুবলে খেল ভয়ংকর হিংস্র অজানা কোন পশু?

Nadia Shocker: বাড়ির লোক রোজার নামাজ পড়তে যায়,সেই সময় ৫ বছরের শিশুকে কুকুর-শিয়ালে খুবলে খেল! শিশুটি মারা যায়। হিংস্র পশুর আক্রমণে পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার শোনঘাটা দাসপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 08:32 PM IST
Nadia Shocker: বাড়ির লোক যখন নমাজে, তখন বাড়িতে একা থাকা শিশুটিকে খুবলে খেল ভয়ংকর হিংস্র অজানা কোন পশু?
হাড়হিম ঘটনা, কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে, অবিশ্বাস্য!

অনুপ কুমার দাস: হিংস্র কোনো পশুর আক্রমণে (Attack of a ferocious Beast) শিশুর মৃত্যু (Death of a Child) ঘিরে ঘোর চাঞ্চল্য নদীয়ার (Nadia) কৃষ্ণগঞ্জে (Krishnaganj)। কোনও এক হিংস্র পশুর আক্রমণে পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার শোনঘাটা দাসপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

আরও পড়ুন: ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

বাড়িতে একা শিশু

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এখন রমজান মাস চলায় পরিবারের সদস্যরা রোজা পালন করছিলেন। সেই সময়ে তাঁরা স্থানীয় মসজিদে গেলে বাড়িতে একাই ছিল শিশুটি। বাড়ির আশপাশে খেলতে-খেলতে সে পাশের মাঠ-সংলগ্ন জঙ্গলের দিকে চলে যায় বলে  স্থানীয়রা মনে করছেন।

রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত

কিছুক্ষণ পরে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির পাশের একটি বাগানের মধ্যে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শিশুটিকে তাঁরা পড়ে থাকতে দেখতে পান। 

হিংস্র কুকুর বা শিয়াল?

স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, কোনো হিংস্র কুকুর বা শিয়ালের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছে শিশুটি। তড়িঘড়ি শিশুটিকে উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। 

আরও পড়ুন: World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

ময়নাতদন্তের জন্য

কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস। এরপর শিশুটিকে কৃষ্ণগঞ্জ থানার মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে  দেহটি কৃষ্ণগঞ্জ থানার মর্গে রয়েছে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে আগামীকাল শিশুর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Nadia ShockerNadia HorrorAttack of ferocious BeastDeath of a ChildnadiaKrishnaganj
