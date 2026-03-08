Nadia Student Death: ভিডিয়ো কলে প্রেমিককে সাক্ষী রেখেই আত্মঘাতী ITI-র প্রিয়া, দরজা খুলেই বাবার আর্তনাদ

Nadia Student Death: ভিডিয়ো কলে প্রেমিককে সাক্ষী রেখেই আত্মঘাতী ITI-র প্রিয়া, দরজা খুলেই বাবার আর্তনাদ
Nadia: সকালে মেয়ে ঘরের দরজা না খোলাই বাবা মেয়েকে ডাকাডাকি শুরু করেন। তাতেও মেয়ে যখন ঘর না খোলে তখন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মেয়ে প্রিয়া দাস কল্যাণী আইটিআই কলেজের ছাত্রী।
অনুপ কুমার দাস: ভিডিয়ো কল করে প্রেমিককে চোখের সামনে রেখেই চরম সিদ্ধান্ত তরুণী। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণী। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায়। মৃতার নাম প্রিয়া দাস (২০)। তিনি কল্যাণী আইটিআই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে নিজের ঘরেই ছিলেন প্রিয়া। সকালে অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় বাবার। এরপর তিনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রিয়ার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। বিছানায় পড়ে ছিল তাঁর মোবাইল ফোনটি। তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে তাকে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রিয়ার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মোবাইল ফোনে প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিয়ো কল চলছিল। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই যুবকের সঙ্গে প্রিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক থাকাকালীন কোনও এক সময় প্রিয়ার ছবি বা ভিডিয়ো গোপনে সংগ্রহ করে তার প্রেমিক। সেই ছবি ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ মৃতার ভাইয়ের। তিনি আরও জানান, মোবাইলটা তার গলায় দড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দিদির প্রেমিকার সঙ্গে ভিডিয়ো কল হয়। এই মানসিক চাপের কারণেই প্রিয়া চূড়ান্ত পথ বেছে নিয়েছেন বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।
আরও জানা গিয়েছে, প্রিয়ার প্রেমিকের বাড়ির কৃষ্ণগঞ্জেই। সে কাজের সূত্রে বাইরে গিয়েছে। শনিবার রাতে কী এমন ঘটনা ঘটল যে প্রিয়া এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল। প্রিয়ার বাবা রাজু দাস কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, 'সকালে দরজা ভেঙে দেখি মেয়ে ঝুলছে, পাশে মোবাইল পড়ে আছে। সব জেনেও ওই যুবক ব্ল্যাকমেইল করছিল। আমরা এর বিচার চাই।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মোবাইল ফোনের কল ডিটেইলস এবং ভিডিয়ো কলের বিষয়টি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মেয়ের ভিডিয়ো কলের অভিযোগ তুলে রাজু দাস জানান আমরা কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ওই ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব এবং যাতে সে সাজা পায় তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
