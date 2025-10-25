English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Naihati Kali Maa Immersion: ভয়ংকর অঘটন! বিসর্জনের আগেই সটান পড়ে গেল সুবিশাল ‘বেচাকালী’-র প্রতিমা...

Naihati: নৈহাটিতে বিসর্জনে চরম বিশৃঙ্খলা! ভিড়ের মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ল বিশাল ‘বেচাকালী’ প্রতিমা।  অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন ভক্তরা। 

Oct 25, 2025
Naihati Kali Maa Immersion: ভয়ংকর অঘটন! বিসর্জনের আগেই সটান পড়ে গেল সুবিশাল ‘বেচাকালী’-র প্রতিমা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার নৈহাটিতে বিসর্জন চলাকালীন ঘটে গেল এক বড়সড় দুর্ঘটনা। এদিন এই এলাকার বিখ্যাত বড়মার বিসর্জন উপলক্ষে গঙ্গার ঘাট এলাকায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। এই জনসমাগমের মাঝেই নিরঞ্জনের জন্য ঘাটে নিয়ে যাওয়ার পথে ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ল নৈহাটি এলাকারই অন্য জনপ্রিয় এবং বিশাল আকৃতির দেবী প্রতিমা ‘বেচাকালী’। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ভিড়ে ঠাসা অরবিন্দ রোডে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় ভক্তদের মধ্যে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, বিশাল কালী মূর্তি ভিড়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেও পুলিসকর্মীরা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ভক্তদের দাবি, বড় বিপদ থেকে মায়ের কৃপাতেই রক্ষা। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, "মা-ই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। নইলে অত বড় দুর্ঘটনাতেও কেউ আহত বা হতাহত হননি— এটা আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক তো বটেই।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন নৈহাটির বড়মা-র সুবিশাল প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে ঘাটে নেমেছিল ভক্তদের ঢল। বড়মার নিরঞ্জনের পরে সেই পথেই অরবিন্দ রোডের অন্য বিশাল প্রতিমা বেচাকালীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সুউচ্চ কালী মূর্তির বিসর্জন দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই ঘটে দুর্ঘটনাটি। আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে প্রতিমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ঘটনার মুহূর্তের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়— অরবিন্দ রোড জুড়ে তখন ভক্তদের ঢল, তারই মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ছে বিশাল আকারের প্রতিমা, আর প্রাণ বাঁচাতে ছুটছেন মানুষজন। সোশ্য়াল মিডিয়ায় অনেকেই সেই ভিডিয়োটি বড়মার বলে দাবি করলেও আসলে মূর্তিটি ‘বেচাকালী’র। 

প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের অনুমান, প্রতিমার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে বেকায়দায় টান অথবা কাঠামোগত ভারসাম্যের ত্রুটির কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার পর প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং প্রতিমাটিকে পুনরায় তুলে গঙ্গায় নিরঞ্জন করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

 

