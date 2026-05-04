Naihati Election 2026 Result: বঙ্কিমতীর্থে এগিয়ে 'পদ্ম' সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 04:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত কলকাতার অন্যতম উপশহর নৈহাটি। ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হিসেবে এই শহর বিশ্বখ্যাত। ১৯৫১ সাল থেকে অস্তিত্বে থাকা এই সাধারণ ক্যাটেগরির বিধানসভা কেন্দ্রটি ব্যারাকপুর লোকসভা আসনের একটি অংশ। নৈহাটি পৌরসভা এবং ব্যারাকপুর-১ ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই কেন্দ্রটি গঠিত। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি-র উত্থানের আগে পর্যন্ত এখানে মূলত কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার রদবদল চলত।

নির্বাচনের ইতিহাস ও দলীয় আধিপত্য

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৪ সালের উপ-নির্বাচনসহ নৈহাটি মোট ১৮টি বিধানসভা নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছে। বামফ্রন্ট মোট ৯ বার জয়ী হয়েছে (সিপিআই-এম ৭ বার এবং অবিভক্ত সিপিআই ২ বার)। কংগ্রেস ৫ বার জয়ী হয়ে বামেদের জয়রথ থামিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সাল থেকে এই কেন্দ্রের সবকটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ২০২৪ সালের উপ-নির্বাচনেও তারা জয়ী হয়। জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ ভৌমিক ২০১১ সালে প্রথমবার এখানে তৃণমূলের খাতা খোলেন। তিনি সিপিআই(এম) নেতা রঞ্জিত কুণ্ডুর টানা তিনবারের জয়ের ধারা ২৭,৪৭০ ভোটের ব্যবধানে ভেঙে দেন। ২০১৬ সালে তাঁর জয়ের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ২৮,৬২৮। ২০২১ সালে বিজেপি-র ফাল্গুনী পাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এলেও পার্থবাবু ১৮,৮৫৫ ভোটের ব্যবধানে জিতে হ্যাটট্রিক করেন। ২০২৪ সালের উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের সনৎ দে বিজেপি-র রূপক মিত্রকে ৪৯,২৭৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেন।

লোকসভা নির্বাচনের প্রবণতা ও ভোটার পরিসংখ্যান

গত চারটি লোকসভা নির্বাচনের তিনটিতেই নৈহাটি বিধানসভা অংশে তৃণমূল এগিয়ে ছিল। তবে ২০০৯ সালে বামেদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ছিল মাত্র ২৩২৮ ভোটের। ২০১৪ সালে তা বিপুলভাবে বাড়লেও ২০১৯ সালে বিজেপি এখানে ১২২৬ ভোটের লিড নিয়ে তৃণমূলকে বড় চ্যালেঞ্জ জানায়। যদিও ২০২৪ সালে তৃণমূল আবারও বিজেপি-র থেকে ১৫৫১৮ ভোটের লিড পুনরুদ্ধার করে।

ভোটার তালিকা ও জনতত্ত্ব

২০২৬ সালের খসড়া তালিকায় ভোটার সংখ্যা ১,৯৮,৭৩২ (২০১১ সালে যা ছিল ১,৫৩,৫২২)। এখানকার জাতিগত বিন্যাসটা এরকম-- তফসিলি জাতি ১৫.০৯%, তফসিলি উপজাতি ১.৯৭% এবং মুসলিম ১০.৩০%। এটি একটি অত্যন্ত শহুরে কেন্দ্র (৮৮.২৬% ভোটার পৌর এলাকার)। এখানে ভোটদানের হার বরাবরই বেশি (২০২১ সালে ৮০.৬৭%)।

শিল্প ইতিহাস ও শ্রমিক সংস্কৃতি

১৯ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে হুগলি নদীর তীরে চটকল শিল্পের প্রসারের সঙ্গেই নৈহাটির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সস্তা শ্রম, কয়লা এবং বন্দরের সুবিধার কারণে এখানে চটকলের ভিড় বাড়তে থাকে। ১৮৯০-এর দশকে এই শিল্পাঞ্চলে তীব্র শ্রমিক আন্দোলন ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। চটকল শিল্পের এই জোয়ার বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশা থেকে প্রচুর অভিবাসী শ্রমিককে টেনে আনে, যাঁরা চটকলের লাইন ও বস্তি এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এই অবাঙালি শ্রমিকদের ভাষা, উৎসব এবং সংস্কৃতি নৈহাটির সামাজিক ও নির্বাচনী চরিত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগ

নৈহাটি জংশন শিয়ালদহ মেন লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বিটি রোড) এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে এটি কলকাতা ও কল্যাণীর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে নদীর ওপারে হুগলি জেলার চুঁচুড়া ও অন্যান্য ঘাটের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। মধ্য কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি এবং দমদম বিমানবন্দর থেকে ২০ কিমি।

২০২৬ নির্বাচনের পূর্বাভাস

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই মূলত তৃণমূল এবং বিজেপি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে করা হয়েছিল। সেটাই ঘটেছে। বাম-কংগ্রেস জোট বর্তমানে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিজেপি মূলত তফসিলি জাতি এবং চটকল এলাকার বিপুল সংখ্যক অবাঙালি ও হিন্দু ভোটারদের সংহতির ওপর ভরসা রাখছে। অন্য দিকে, তৃণমূলের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত এবং টানা চারবারের জয় তাদের কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে। তবে চটকল শ্রমিকদের পরিবারগুলোর ভোট এবং শহুরে ওয়ার্ডগুলোতে ভোটদানের হারের ওপর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করবে। ছোটখাটো ইস্যু বা শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবও এই উচ্চ-তীব্রতার লড়াইয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে দিতে পারে বলে অনুমান ছিলই।

দুই দফায় মিটল ভোট

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও।

