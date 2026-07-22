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মায়ের কোলে ছিল দু'মাসের মেয়ের নিথর দেহ, কেড়ে নিয়ে পুঁতে দিল দাদু! নারকীয় নৈহাটি

Naihati Shokcer: এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিশুটিকে তার বাবা-মা মেরে ফেলেছে এবং দাদু নির্জন জঙ্গলে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। তবে পুলিস ওই শিশুর মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে তুলে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:16 PM IST
মায়ের কোলে ছিল দু'মাসের মেয়ের নিথর দেহ, কেড়ে নিয়ে পুঁতে দিল দাদু! নারকীয় নৈহাটি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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