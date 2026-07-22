মায়ের কোলে ছিল দু'মাসের মেয়ের নিথর দেহ, কেড়ে নিয়ে পুঁতে দিল দাদু! নারকীয় নৈহাটি

বরুণ সেনগুপ্ত: দুই মাসের এক কন্যাসন্তানকে খুনের ভয়ংকর অভিযোগ উঠল মা, বাবা ও দাদুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির শিবদাসপুর থানা এলাকার মামুদপুর অঞ্চলে। এই ঘটনার অভিযোগে শিশুর বাবা অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দাদু বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস। তবে নিজের সন্তানকে খুনের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মৃত শিশুর মা সমাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। দম্পতির দুই কন্যা সন্তান। ছোট কন্যা সন্তানকে খুনের অভিযোগে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শিশুটিকে নৃশংসভাবে মেরে ফেলেছে তার মা ও বাবা। এরপর প্রমাণের খোঁজে দাদু শিশুটিকে এলাকার একটি নির্জন জঙ্গলে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়ে আসে। ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিবদাসপুর থানার পুলিস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তারা মাটি খুঁড়ে ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও সময় জানতে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
অন্যদিকে, মা সমাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গত দু-তিন দিন ধরে তাঁর বাচ্চা সর্দি, কাশি ও জ্বরে ভুগছিল। ডাক্তারের চিকিৎসাও চলছিল। তিনি বলেন, 'গত মঙ্গলবার রাতেও সব ঠিক ছিল, মাঝরাতে উঠে ওকে খাইয়েছি। কিন্তু সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখি বাচ্চা কোনো নড়াচড়া করছে না, নিঃশ্বাসও নিচ্ছে না। নাক দিয়ে ফেনা জাতীয় কিছু বেরোচ্ছিল।'
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামী অপূর্বকে জানান এবং শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকুতি জানান। সমাপ্তির অভিযোগ, তাঁর স্বামী হাসপাতালে নিয়ে যেতে অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন সন্তান আগেই মারা গেছে। এমনকি, খবর পেয়ে পরিবারের লোক বা প্রতিবেশীদের ডাকার অনুরোধ করলেও তাঁর স্বামী কাউকে খবর দিতে রাজি হননি। তাঁর স্বামীর বক্তব্য ছিল, মেয়ের জন্মের সময় যখন পরিবারের কেউ মুখ দেখতে আসেনি, তাই মৃত্যুর খবরও কাউকে দেওয়া হবে না।
এরপর সমাপ্তি দেবীর দাবি, তিনি সন্তানকে কোলে জড়িয়ে ধরে বসে ছিলন। কিন্তু তাঁর শ্বশুর জোর করে কোল থেকে শিশুটিকে কেড়ে নেন এবং কোদাল নিয়ে গিয়ে কোথাও পুঁতে দিয়ে আসেন। স্বামীও তাঁকে বাধা না দিয়ে শ্বশুরকেই শিশুটিকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, প্রতিবেশীদের একাংশের অভিযোগ, শিশুটিকে মেরে পুঁতে ফেলা হয়েছে। এই অভিযোগ অস্বীকার করে মা সমাপ্তি ব্যানার্জি বলেন, 'নিজের সন্তানকে আমি কেন মারব? আমার কোনো ভুল থাকলে বা আমি সন্তানকে মেরেছি এমন প্রমাণ পেলে প্রশাসন আমাকে অবশ্যই শাস্তি দিক।'
অন্যদিকে প্রতিবেশীর অভিযোগ, বাচ্চাটি টি পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল। মৃত্যুর আগের দিনও তাকে হাসিখুশি অবস্থায় তার বাবার কোলে ঘুরে বেড়াতে দেখেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু গভীর রাতে শিশুটির তীব্র চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ শুনতে পান এলাকার মানুষ। বাসিন্দাদের মতে, কান্নার আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছিল শিশুটি প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টে ছিল।
প্রতিবেশীদের আরও অভিযোগ, শিশুটি জন্মের পর থেকেই বাবা-মা তার প্রতি চরম অবহেলা করে আসতেন। নার্সিংহোম থেকে বাচ্চাটিকে বাড়ি আনার পর কোনো যত্ন নেওয়া হত না। ঘটনার দিন শিশুটির মুখ থেকে রক্ত বের হতে দেখা গেলে প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া বা ডাক্তার ডাকার বদলে উল্টে দম্পতি এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করে। এমনকী বাবা প্রকাশ্য বলে যে, আমার বাচ্চাকে আমি মেরে ফেলেছি, ভালো করেছি।
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