/অ্যাম্বুল্যান্স চালক থেকে কোটিপতি! ভয়ংকর অভিযোগে গ্রেফতার নৈহাটির TMC-র প্রাক্তন বিধায়ক

বরুণ সেনগুপ্ত: একাধিক গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার নৈহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে। তোলাবাজি, ভয় দেখিয়ে অন্যের জমি হাতিয়ে নেওয়া এবং ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত থাকার দরুন নৈহাটি থানার পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে। আজই তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে।
এককালে সাধারণ অ্যাম্বুল্যান্স চালক ছিলেন সনৎ দে। তবে গত কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে জাল ওষুধের ব্যবসা, ডাম্পার চালানো এবং সরকারি টেন্ডারে রাস্তাঘাট তৈরির কাজ করার অভিযোগ ওঠে। এর পাশাপাশি জোর করে সাধারণ মানুষের জমি দখলের একাধিক অভিযোগও রয়েছে তার ঝুলিতে। এমনকী ব্যবসায়ী টুলু মন্ডলের সঙ্গেও সনৎ দে-র সরাসরি যোগসাজশ রয়েছে বলে দাবি করেছেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।
অভিযোগের তালিকা এখানেই শেষ নয়। বিভিন্ন সময়ে বিজেপি-র মহিলা কর্মীদের ওপর মারধর ও শারীরিক নির্যাতনের পিছনেও তাঁর হাত ছিল বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি 'অভয়া'-র বিচার চেয়ে আয়োজিত প্রতিবাদী মিছিলেও হামলা চালানো ও বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ ওঠে এই বিধায়কের বিরুদ্ধে।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পার্থ ভৌমিক জয়ী হয়ে সাংসদ হওয়ার পর নৈহাটি বিধানসভা আসনটি ফাঁকা হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন সনৎ দে।
সনৎ দের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হচ্ছে। সনৎ দে দোষী কি নির্দোষ তা প্রমাণ করবে কোর্ট। কিন্তু যার নির্দেশে সনৎ দে এই কাজ করেছে সেই পার্থ ভৌমিককে কেন গ্রেফতার করা হবে না। পার্থ ভৌমিকের ছায়া সঙ্গী তিনি ছিলেন যদি কিছু করে থাকেন তা, পার্থ ভৌমিকের নির্দেশই তিনি করেছিলেন। পার্থ ভৌমিক ওয়াশিং মেশিনে চলে গিয়েছে বলে তিনি গ্রেফতার হবেন না অথচ সনৎ দে গ্রেফতার হবেন যাননি বলে এটা কি করে হয়। এমনটাই দাবি তুললেন তৃণমূলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমিত গুপ্তা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)