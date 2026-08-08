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অ্যাম্বুল্যান্স চালক থেকে কোটিপতি! ভয়ংকর অভিযোগে গ্রেফতার নৈহাটির TMC-র প্রাক্তন বিধায়ক

Naihati TMC MLA Arrested: টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগ রয়েছে সনৎ দের দাবি পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। জাল ওষুধের ব্যবসা থেকে, ডাম্পার, সরকারি টেন্ডার এ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে সনতের বিরুদ্ধে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:25 AM IST
অ্যাম্বুল্যান্স চালক থেকে কোটিপতি! ভয়ংকর অভিযোগে গ্রেফতার নৈহাটির TMC-র প্রাক্তন বিধায়ক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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