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নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা খুনে ভাড়া করা হয়েছিল সুপারি কিলার, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার ২

Nadia Congress Leader Death: গত ১৫ অগাস্ট বেথুয়াডহরি থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাকাশিপাড়ায় আনিসুর ও সুফিয়ানকে ঘিরে ধরে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা-ছেলের 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:52 PM IST
নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা খুনে ভাড়া করা হয়েছিল সুপারি কিলার, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার ২
Image Credit: ইনসেটে নিহত নেতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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