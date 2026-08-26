/নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা খুনে ভাড়া করা হয়েছিল সুপারি কিলার, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার ২

অনুপ দাস: নদীয়ার নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানকে খুনের ঘটনায় তদন্তে বড়সড় সাফল্য পুলিসের। ফিল্মি কায়দায় ওই খুনের ঘটনায় ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার ২ সুপারি কিলার। এক জনকে ধরে আনা হয়েছে ওড়িশা থাকে। অন্য জনকে ধরা হয়েছে কর্ণাটক থেকে।
অভিযুক্ত ওই দুই জনকে গ্রেফতার করে রাজ্যে নিয়ে এল নাকাশিপাড়া থানার পুলিস। ধৃতদের মধ্যে একজন জাহাঙ্গীর শেখ, বাড়ি গিরিধারীপুর। তাকে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে নাকাশিপাড়া থানার পুলিস। অন্যজন আমিন শেখ, বাড়ি হরনগর। তাকে ধরা হয়েছে কর্ণাটক থেকে। পুলিল সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জনই ওই জোড়া খুনের ঘটনায় ‘সুপারি কিলার’ হিসেবে যুক্ত ছিল। দীর্ঘ তদন্তের পর ভিনরাজ্য থেকে তাদের গ্রেফতার করে নাকাশিপাড়া থানায় নিয়ে আসে পুলিস।
বুধবার দুপুরে ধৃত দু’জনকে কৃষ্ণনগর আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাদের ৮ দিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিস। এই খুনের নেপথ্যে কারা রয়েছে, কীভাবে সুপারি দেওয়া হয়েছিল এবং ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত—তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে তদন্তকারীরা।
উল্লেখ্য, গত ১৫ অগাস্ট বেথুয়াডহরি থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাকাশিপাড়ায় আনিসুর ও সুফিয়ানকে ঘিরে ধরে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা-ছেলের। নিহতের পরিবারের অভিযোগের তিন জুব্বার সেখ নামে এক জনের দিকে। তাদের দাবি, জুব্বার সেখের অসামাজিক কাজকর্মে বাধা দিচ্ছিলেন আনিসুর। তারই মূল্য চোকাতে হল তাঁকে।
নিহতের পরিবারের অভিযোগ যার দিকে সেই জুব্বার সেখ এখন জেলে। তার পরেও তাঁদের দাবি জুব্বারের সাকরেদরাই ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ জুব্বারের কাজে বাধা দিতেন এই আনিসুর রহমান। এদিকে, ওই খুনের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। ব্যক্তিগত কোনবও কারণে ওই ঘটনা ঘটতে পারে।
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