রাজ্যের নাম কি বদলে যাচ্ছে? বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নামটার...'

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা ভান্ডার, ওয়ার্ডবৃদ্ধি, শিল্প-- ইত্যাদি নানা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। 'বাংলা'র নাম কি পরিবর্তন করবে সরকার? এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, "পশ্চিমবঙ্গ নামটার সঙ্গে অনেক সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে"! শুধু তাই নয়, তিনি যোগ করেন, 'বাংলা নামকরণ নিয়ে রাজ্য সরকারের যখন ওপিনিয়ন চাওয়া হবে। আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব।'
ওয়ার্ড-বিভাজন
১২ আগস্ট বিশেষ অধিবেশন বিধানসভার। হাওড়া পুরনিগমে ৬৮টি ওয়ার্ড ও কলকাতা পুরসভায় ২০৯টি ওয়ার্ড করতে বিল আনা হবে ওই দিন। বৃহস্পতিবার নবান্নে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত।
অন্নপূর্ণা যোজনা
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য আছে। তিনি যা বলেন, তা সংক্ষেপে এরকম: ২ কোটি ১৬ লক্ষ মোট আবেদন করেছেন। ভেরিফিকেশন শেষ পর্যায়ে। আজ আমি বিশদে বলব না, ১০ আগস্ট দুপুর দুটোয় আমি আর মালতী রাভা রায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশদে বলব। ১৭ আগস্ট থেকে সরকারি টাকা অ্যাকাউন্টে যাবে নিয়ম মেনে। সংকল্প পত্র মেনে দেওয়া হবে। ২৫-৬০ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে। ন্যূনতম আর্থিক স্বচ্ছতা থাকতে হয়, তা মেনেই দেওয়া হবে। যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে, মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাকা পেয়ে যাবেন। যাঁরা যাঁরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিল বানাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা হবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার কোনও কারণ নেই। যাঁরা রিল পোস্ট করছেন, তাঁরা কেউ বিজেপিকে ভোট দেয়নি। মেহেবুব নুর আলম করছেন। এখানে বিজেপি একশো বছর থাকবে। ফলতা দেখেছেন। রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম দেখবেন। এবার কলকাতা আর হাওড়া পুরনিগম দেখবেন।
মহিলাদের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা তৎপর। বারুইপুরেও, অন্নপূর্ণা ভান্ডারেও।
এবং টাটা
টাটা নিয়েও বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। টাটাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয় সুপ্রিম কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনালে যা রায় ছিল, তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টাটা আমাদের রাজ্যে রয়েছে। টাটা আমাদের রাজ্যে আসবেও!
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