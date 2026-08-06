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রাজ্যের নাম কি বদলে যাচ্ছে? বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নামটার...'

Suvendu Adhikari on Bengal Name Change: "পশ্চিমবঙ্গ নামটার সঙ্গে অনেক সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে"! শুধু তাই নয়, তিনি যোগ করেন, 'বাংলা নামকরণ নিয়ে রাজ্য সরকারের যখন ওপিনিয়ন চাওয়া হবে। আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব।'

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Aug 06, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:57 PM IST
রাজ্যের নাম কি বদলে যাচ্ছে? বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নামটার...'

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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