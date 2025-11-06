English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: জীবিত ভোটারকে মৃত দেখিয়ে তালিকা বাদ! BLO বাড়িতে যেতেই... ডানকুনিতে শোরগোল..

SIR in Bengal: স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর  কবিরুল আলমের অভিযোগ, 'বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছে বিজেপি'। বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্রের পালটা দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল।এটা ওদেরই ভুল'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 6, 2025, 09:08 PM IST
SIR in Bengal: জীবিত ভোটার মৃত দেখিয়ে তালিকা বাদ! BLO বাড়িতে যেতেই... ডানকুনিতে শোরগোল..

বিধান সরকার:  জীবিত ভোটার মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা বাদ! দায় কার? বিজেপির দিকেই অভিযোগ আঙুল তুলেছে তৃণমূল। অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়াশিবির।  ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি ডানকুনিতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...

স্থানীয় সূত্রে খবর, ডানকুনির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনী এলাকার বাসিন্দা  ছায়া ঘোষ। বয়স আশি পেরিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অ কিন্সুস্থ, শয্যাশায়ী। কিন্তু এখনও জীবিত। অভিযোগ, মৃত দেখিয়ে ওই বৃদ্ধার ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে রাজ্যজুড়ে এখন SIR চলছে। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন BLO-রা। আজ, বাড়ি ফর্ম দিতে গিয়ে BLO জানতে পারেন, জীবিত মায়াকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা  নাম দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন ফের নাম তুলতে হবে ভোটার তালিকা। SIR-এ অবশ্য ভোটার তালিকা সংশোধন বা নাম তোলার সুযোগ নেই।

 ডানকুনির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর  কবিরুল আলমের অভিযোগ, 'বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছে বিজেপি'। তিনি বলেন, 'ছায়া ঘোষের নাম বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির ভুল থেকে হয়েছে। নিশ্চই নির্বাচন কমিশনের যারা দায়িত্বে আছেন তারা বিষয়টি দেখবেন'। বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্রের পালটা দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল।এটা ওদেরই ভুল'।

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: বিষফোঁড়া SIR! এবার সপরিবারে তৃণমূল কাউন্সিলরেরই নাম বাদ তালিকায়...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalDunkuniVoter list
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বিষফোঁড়া SIR! এবার সপরিবারে তৃণমূল কাউন্সিলরেরই নাম বাদ তালিকায়...
.

পরবর্তী খবর

IBM Layoff: বছর শেষেই ছাঁটাইয়ের খাঁড়া! লাভ ধরে রাখতে ৮০০০ কর্মীর চাকরি 'খেতে চলেছে...