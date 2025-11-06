SIR in Bengal: জীবিত ভোটার মৃত দেখিয়ে তালিকা বাদ! BLO বাড়িতে যেতেই... ডানকুনিতে শোরগোল..

SIR in Bengal: জীবিত ভোটারকে মৃত দেখিয়ে তালিকা বাদ! BLO বাড়িতে যেতেই... ডানকুনিতে শোরগোল..
SIR in Bengal: স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কবিরুল আলমের অভিযোগ, 'বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছে বিজেপি'। বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্রের পালটা দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল।এটা ওদেরই ভুল'।
বিধান সরকার: জীবিত ভোটার মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা বাদ! দায় কার? বিজেপির দিকেই অভিযোগ আঙুল তুলেছে তৃণমূল। অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়াশিবির। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি ডানকুনিতে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ডানকুনির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনী এলাকার বাসিন্দা ছায়া ঘোষ। বয়স আশি পেরিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অ কিন্সুস্থ, শয্যাশায়ী। কিন্তু এখনও জীবিত। অভিযোগ, মৃত দেখিয়ে ওই বৃদ্ধার ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে রাজ্যজুড়ে এখন SIR চলছে। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন BLO-রা। আজ, বাড়ি ফর্ম দিতে গিয়ে BLO জানতে পারেন, জীবিত মায়াকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা নাম দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন ফের নাম তুলতে হবে ভোটার তালিকা। SIR-এ অবশ্য ভোটার তালিকা সংশোধন বা নাম তোলার সুযোগ নেই।
ডানকুনির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কবিরুল আলমের অভিযোগ, 'বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছে বিজেপি'। তিনি বলেন, 'ছায়া ঘোষের নাম বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির ভুল থেকে হয়েছে। নিশ্চই নির্বাচন কমিশনের যারা দায়িত্বে আছেন তারা বিষয়টি দেখবেন'। বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্রের পালটা দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল।এটা ওদেরই ভুল'।
