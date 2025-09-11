English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIR In Bengal: SIR আবহে নয়া বিতর্ক, জীবিতকে থেকে মৃত দেখিয়ে.... অবিশ্বাস্য...

SIR In Bengal:  'এ ধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। আমি খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 11, 2025, 06:35 PM IST
SIR In Bengal: SIR আবহে নয়া বিতর্ক, জীবিতকে থেকে মৃত দেখিয়ে.... অবিশ্বাস্য...

সঞ্জয় রাজবংশী: SIR আবহে নয়া বিতর্ক। জীবিতকে মৃত দেখিয়ে এবার ভোট তালিকায় থেকে নাম বাদ! শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া পূর্বস্থলীতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR Breaking: শুধু আধার থাকলেই আপনি বাংলার ভোটার নন! বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট...

জানা গিয়েছে,  ভোটার কার্ড নম্বর TFM2554046। পার্ট নম্বর ২০০। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পূর্বস্থলীর ভোটার খোকন দাস। বাড়ি, স্বরডাঙ্গা এলাকায়। নিয়মিত ভোটও দেন তিনি।  একই তালিকায় নাম রয়েছে স্ত্রী ও ছেলেরও।  ২০২৪ সালে ২২ জানুয়ারি নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ, মৃত দেখিয়ে সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে খোকনের নাম।

পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন খোকন। আবেদনপত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমি নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছি। হঠাৎ করে আমাকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ায় আমি হতবাক'। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন  কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতেও। পঞ্চায়েত প্রধান পঙ্কজ দে বলেন,  'এ ধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। আমি খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে'।

এদিকে এই ঘটনায় প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা সমর দাস। তিনি বলেন,  'এভাবে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা কোথায়! নির্বাচনী দফতরে শাসক দলের আশীর্বাদধন্য অপদার্থ সরকারি কর্মীরা আছেন। তারাই এই কান্ড ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়। বিষয়টি আমরা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব'। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, 'আজ যদি খোকন দাসকে মৃত দেখানো হয়, কাল আমাদের সঙ্গেও কি একই ঘটনা ঘটবে না'?

আরও পড়ুন:  New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR in BengalVoter listBurdwan
পরবর্তী
খবর

SIR Breaking: শুধু আধার থাকলেই আপনি বাংলার ভোটার নন! বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Vegetable Price: সামনে রান্না পুজো, ভাদ্রের চড়া তাপমাত্রাকে হার মানাচ্ছে বাজারদর