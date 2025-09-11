SIR In Bengal: SIR আবহে নয়া বিতর্ক, জীবিতকে থেকে মৃত দেখিয়ে.... অবিশ্বাস্য...

SIR In Bengal: SIR আবহে নয়া বিতর্ক, জীবিতকে থেকে মৃত দেখিয়ে.... অবিশ্বাস্য...
SIR In Bengal: 'এ ধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। আমি খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে'।
সঞ্জয় রাজবংশী: SIR আবহে নয়া বিতর্ক। জীবিতকে মৃত দেখিয়ে এবার ভোট তালিকায় থেকে নাম বাদ! শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া পূর্বস্থলীতে।
জানা গিয়েছে, ভোটার কার্ড নম্বর TFM2554046। পার্ট নম্বর ২০০। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পূর্বস্থলীর ভোটার খোকন দাস। বাড়ি, স্বরডাঙ্গা এলাকায়। নিয়মিত ভোটও দেন তিনি। একই তালিকায় নাম রয়েছে স্ত্রী ও ছেলেরও। ২০২৪ সালে ২২ জানুয়ারি নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ, মৃত দেখিয়ে সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে খোকনের নাম।
পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন খোকন। আবেদনপত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমি নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছি। হঠাৎ করে আমাকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ায় আমি হতবাক'। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতেও। পঞ্চায়েত প্রধান পঙ্কজ দে বলেন, 'এ ধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। আমি খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে'।
এদিকে এই ঘটনায় প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা সমর দাস। তিনি বলেন, 'এভাবে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা কোথায়! নির্বাচনী দফতরে শাসক দলের আশীর্বাদধন্য অপদার্থ সরকারি কর্মীরা আছেন। তারাই এই কান্ড ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়। বিষয়টি আমরা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব'। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, 'আজ যদি খোকন দাসকে মৃত দেখানো হয়, কাল আমাদের সঙ্গেও কি একই ঘটনা ঘটবে না'?
