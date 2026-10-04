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'যে দশ হাজার জমা দিয়েছে, সিকিউরিটি মানি ফেরত পাবে না', নন্দীগ্রামে প্রচারের শেষদিনে 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari exclusive: 'ঔদ্ধত্য ও অংহকারের জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পতন হয়েছে, নিঃশ্চিহ্ন হয়েছে। আর সীমানাহীন অত্যাচারের জন্য সিপিএম সমূলে উত্‍পাটিত হয়েছে। কোনওদিন ফিরবে না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 04, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 05:23 PM IST
'যে দশ হাজার জমা দিয়েছে, সিকিউরিটি মানি ফেরত পাবে না', নন্দীগ্রামে প্রচারের শেষদিনে 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: নন্দীগ্রাম প্রচারের শেষদিনে &#039;ভবিষ্যদ্বাণী&#039; মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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