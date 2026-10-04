'যে দশ হাজার জমা দিয়েছে, সিকিউরিটি মানি ফেরত পাবে না', নন্দীগ্রামে প্রচারের শেষদিনে 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: নন্দীগ্রামে প্রচারের শেষদিনে জি ২৪ ঘণ্টায় এক্সক্লুসিভ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'ঔদ্ধত্য ও অংহকারের জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পতন হয়েছে, নিঃশ্চিহ্ন হয়েছে। আর সীমানাহীন অত্যাচারের জন্য সিপিএম সমূলে উত্পাটিত হয়েছে। কোনওদিন ফিরবে না। এই নন্দীগ্রামে সিপিএমের গুলিতে ৪১ মারা গিয়েছে। কী ভাবছেন, এই পার্টির কোনও অস্তিত্ব কোনও দিন থাকবে! মানুষ ভুলে গিয়েছে, এত তাড়াতাড়ি! সাতচল্লিশে আগে ব্রিটিশের অত্যাচার যদি ভুলে না থাকে, তাহলে ৩৪ বছর সিপিএমের অত্যাচার, ১৫ বছর তোষণের নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, এই দুটো কেউ কোনও ভুলতে পারবে না'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের বিজেপির জেতা আসন নন্দীগ্রাম। এই কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। সেই নন্দীগ্রামেই উপনির্বাচনে এবার প্রচারে ঝড় তুলেছেন তিনি। উপনির্বাচনে এমনটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনের প্রচার তো করতেই হবে। নির্বাচন রাজনৈতিক লড়াই। ভোটারদের আবেদন করা রাজনৈতিক দলের কর্তব্য। এত অংহকারী হওয়া উচিত নয় যে, আমি না এসেই... কেন এতটা হাঁটব না। কেন শেষ আবেদন করব না। লোক তো আশা করে, শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা জিতিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী করেছে বিজেপি তাকে, শুভেন্দু অধিকারী সিটটা ছেড়ে দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী একবার আসবে না, প্রচার করবে না, আবেদন করবে না'।
এর আগে নন্দীগ্রামে নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বিরোধীদের নাম ও নিশানা থাকবে না। নোটার নিচে নেমে যাবে'। ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন নন্দীগ্রামে। ভোট হবে রেজিনগরেও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নোটার উপরে না নিচে, বলতে পারব না। আবেদন করেছি, নোটার নিচে নামিয়ে দিন। কিন্তু এরা যে দশ হাজার জমা দিয়েছে, সিকিউরিটি মানি ফেরত পাবে না, কেউ পাবে না। নন্দীগ্রামে বিজেপিই জিতবে। অনেক ভোট জিতবে। সেটা ৫০ হাজার হবে না, এক লক্ষ পেরোবে, ভোটের দিন সন্ধ্যায় বলে দেব। পোলের উপর নির্ভর করবে'।
আর রেজিনগর? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশাবাদী রেজিনগরের সংখ্যালঘুরা বিজেপি সরকারের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবে। কারণ, তারা মূলস্রোতে থেকে... রেজিনগরে কলেজ নেই, হাসপাতাল নেই, বেহাল অবস্থা। এগুলো তারা নিশ্চয়ই দেখবে'।
ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। নিয়মাফিক সেই নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন।
এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের পদত্যাগ করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর। কারণ, নওদা কেন্দ্রেও প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং জিতেছিলেন। নওদা কেন্দ্রটি রেখে দিয়ে রেজিনগর ছেড়ে দেন। ফলে রেজিনগরেও উপনির্বাচন হচ্ছে।
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