Nandigram Assembly election result 2026 Live: নন্দীগ্রামে এগিয়ে 'ঘরের ছেলে' শুভেন্দু, বাজিমাতে ব্যর্থ অভিষেকের 'পবিত্র' চাল- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Nandigram Assembly election result 2026 Live: নন্দীগ্রামে এগিয়ে 'ঘরের ছেলে' শুভেন্দু, বাজিমাতে ব্যর্থ অভিষেকের 'পবিত্র' চাল- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট
Nandigram Assembly election result 2026: ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। ঘরের মাটিতে লড়ছেন ভূমিপুত্র তথা বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১ নির্বাচনে নন্দীগ্রামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ছাব্বিশের নির্বাচনে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে 'দলবদলু' পবিত্র করকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এখন দেখার, ঘর অটুট থাকে শুভেন্দুর না অভিষেকের 'পবিত্র' চালে বাজিমাত নন্দীগ্রামে? দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধাসভার মধ্য়ে একটি নন্দীগ্রাম। ২০১১-র পালাবদলের ভোটে অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল নন্দীগ্রাম। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে প্রস্তাবিত রাসায়নিক কারখানার জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। যা বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর ২০২১-এর পর ২০২৬-এও ফের আলোচনার কেন্দ্রে নন্দীগ্রাম।
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামের প্রধান প্রার্থীরা হলেন:
তৃণমূল কংগ্রেস (TMC): পবিত্র কর। (পূ্র্বে বিজেপিতে ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত ছিলেন। প্রার্থী ঘোষণার ঠিক আগেই পবিত্র কর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন।)
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): শুভেন্দু অধিকারী। (এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক ও রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা।)
জাতীয় কংগ্রেস (INC): সেখ জারিয়াতুল হোসেন।
সিপিআই (CPI): শান্তি গোপাল গিরি।
ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (ISF): আলি মো. সাবে মিরাজ খান।
ভোটগ্রহণ : ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: গণনার শুরুতেই এগিয়ে শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম বিধানসভায় ৩০০০ প্লাস আসনে এগিয়ে শুভেন্দু অধিকারী।নন্দীগ্রাম , হলদিয়া , মহিষাদলে ইভিএম গণনা শুরু। নন্দীগ্রাম বয়াল (১) এগিয়ে বিজেপি।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১১-র পালাবদলের ভোটের পর ২০২১ সালে ফের বাংলার ভোটের অন্যতম ভরকেন্দ্রে পরিণত হয় নন্দীগ্রাম। এর কারণ, ২০২১ নির্বাচনের ঠিক আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অন্যতম সহযোগী তথা তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু বিজেপিতে যোগ দেওয়াই নয়, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা-শুভেন্দুর মুখোমুখি দ্বৈরথ ভোটে অন্য মাত্রা এনে দেয়। শুভেন্দুর বিপক্ষে হেরে যান মমতা। ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান মমতা। তারপরই বঙ্গ রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারী 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে উঠে আসেন। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম আসনে প্রথমবার পদ্ম ফোটান রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেও তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও এই আসন থেকে ৮,২০০ ভোটে লিড পায় বিজেপি। তমলুক আসনটি ধরে রাখে বিজেপি। এখনও পর্যন্ত নন্দীগ্রামে মোট ১৫ বার ভোট হয়েছে। বামেরা জিতেছে ৯ বার। কংগ্রেস ২ বার। তৃণমূল ২ বার। আর বিজেপি একবার। ২০০৯ সালে একবার উপনির্বাচনও হয়েছে।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
