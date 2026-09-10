নন্দীগ্রামে প্রার্থী বাছাইয়ে 'গোপন সত্যি' ফাঁস আবু তাহেরের! উপনির্বাচনে মমতাকে কড়া চ্যালেঞ্জ 'আন্দোলনের মুখে'র

কিরণ মান্না: উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে নারাজ 'নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখ' আবু তাহের। পালটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নন্দীগ্রামে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ আবু তাহের স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী হতে চান না। তিনি উলটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলেন। আবু তাহের অভিযোগ করেন যে, যখন ভালো সময় ছিল, তখন দলের পক্ষ থেকে তাঁর সাথে কোনও পরামর্শ বা আলোচনা করা হয়নি। ২০২১ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও নিচুতলার কর্মী বা আন্দোলনকারীদের পরামর্শ নেওয়া হয়নি।
আবু তাহেরের বক্তব্য
আবু তাহেরের স্পষ্ট বক্তব্য, "দলের সুদিনে দাঁড়ানোর আগে পরামর্শ করেননি। দলের দুর্দিনে তিনি-ই দাঁড়ান।" নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা চ্যালেঞ্জ 'নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখ' আবু তাহেরের। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে নারাজ আবু তাহের। আবু তাহেরের বক্তব্যে সামনে এসেছে দলের অন্দরের ক্ষোভ, নিচুতলার কর্মীদের গুরুত্বহীনতা। ২০২১ সালে কাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং আন্দোলনের আসল মুখের বদলে নির্বাচনে কাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে যে স্থানীয় স্তরে ও দলের অন্দরে ক্ষোভ ছিল, আবু তাহেরের বক্তব্য সেটাই ফের প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।
কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের বক্তব্য
এপ্রসঙ্গে 'ভালো তৃণমূলে'র আখরুজ্জামান জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকারী কমিটির মিটিং ডেকে প্রার্থী তালিকা ও প্রতীক চূড়ান্ত করা হবে। ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতীক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করার আবেদন জানানো হবে। ওদিকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল বলেন, আবু তাহের বা অন্য কেউ ঠিক করবে না কে তৃণমূলের প্রার্থী হবেন। এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবেন। যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন অন্য শিবিরের আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁদের কথার কোনও গুরুত্ব নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ ছাড়া এরা পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জিততে পারবে না।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন ও প্রার্থী
বলাই বাহুল্য যে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফের প্রকট তৃণমূলের প্রতীক দন্দ্ব। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন। দলের নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে চলা দাবি-পাল্টা দাবির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তারমধ্যেই বিদ্রোহী তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত বুধবার ঘোষণা করেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হন, আমরা কোনও প্রার্থী দেব না। আমরা চাই তিনি লড়ুন, জিতুন এবং বিধানসভায় ফিরে আসুন।” একইকথা বলেন, ঋতব্রত শিবিরের নেতা মদন মিত্রও। মদন মিত্রও বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে লড়লে আমরা প্রার্থী দেব না। এর মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে আমরা বিজেপিকে বিরোধী ভোট ভাগ করার সুযোগ দিইনি।”
নন্দীগ্রামের বিগত নির্বাচনের ফলাফল
সবমিলিয়ে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় প্রার্থী হলেই লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর বার্তা বিদ্রোহী তৃণমূলের। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের 'মুখ' বর্ষীয়ান নেতা আবু তাহেরের যেমন স্পষ্ট অভিযোগ, ২০২১ সালে মমতার নন্দীগ্রাম থেকে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে এখন কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হবেন না। উল্লেখ্য, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নন্দীগ্রামে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে উঠে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও নন্দীগ্রামে ফের জয়ী হন শুভেন্দু অধিকারী। ওদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান নিজের গড় ভবানীপুরে। পরে ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন শুভেন্দু। যে কারণে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হতে চলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)