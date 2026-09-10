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নন্দীগ্রামে প্রার্থী বাছাইয়ে 'গোপন সত্যি' ফাঁস আবু তাহেরের! উপনির্বাচনে মমতাকে কড়া চ্যালেঞ্জ 'আন্দোলনের মুখে'র

Nandigram By-election: আবু তাহেরের স্পষ্ট বক্তব্য, "দলের সুদিনে দাঁড়ানোর আগে পরামর্শ করেননি। দলের দুর্দিনে তিনি-ই দাঁড়ান।" নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে নারাজ আবু তাহের। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:48 AM IST
নন্দীগ্রামে প্রার্থী বাছাইয়ে 'গোপন সত্যি' ফাঁস আবু তাহেরের! উপনির্বাচনে মমতাকে কড়া চ্যালেঞ্জ 'আন্দোলনের মুখে'র

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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নন্দীগ্রামে প্রার্থী বাছাইয়ে গোপন সত্যি ফাঁস আবু তাহেরের! উপনির্বাচনে মমতাকে বার্তা
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