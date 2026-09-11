/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে BJP প্রার্থী শুভেন্দুর পিএ নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা? হাসি রথ স্পষ্ট জানালেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই বিজেপির তরফে জানা গিয়েছিল যে দুই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আর সেই নামে চমক থাকতে চলেছে। আর তারপরই জল্পনা ছড়িয়েছে, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির বাজি কি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রথ? যদিও দুই কেন্দ্রেই কারা হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী? সেই নামের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই বঙ্গ বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হবে নাম। তবে তিনি নন্দীগ্রামের প্রার্থী হচ্ছেন কিনা, সেই নিয়ে জল্পনা ছড়াতেই হাসি রথ দিলেন বড় জবাব।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী
রাজ্যের হেভিওয়েট কেন্দ্র নন্দীগ্রামের আসন্ন উপনির্বাচনে বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই জল্পনায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে হাসি রথের নাম। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত আপ্ত সহায়ক (পিএ) চন্দ্রনাথ রথের মা। গেরুয়া শিবিরের অন্দরে জোর গুঞ্জন, নন্দীগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে হাসি দেবীকেই প্রার্থী করতে পারে পদ্মশিবির। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর পরেই শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে আসা হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বিজেপির টিকিট কে পাবেন, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। জোর খবর, এই আসনে পদ্মপ্রার্থী করা হতে পারে শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রথকে।
চন্দ্রনাথ রথের মা বিজেপি প্রার্থী?
সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাসি দেবী নিজেই এই নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানান, ১৯৯৮ সাল থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এর আগে তিনি দু’বার পঞ্চায়েতের সদস্য এবং তিনবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে পরিবারের অভিভাবক উল্লেখ করে তিনি বলেন, দল তাঁকে যে দায়িত্বই দেবে, তা তিনি মাথা পেতে নেবেন এবং সাধ্যমতো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। হাসি রথ বলেন,“বিষয়টি এখনও জল্পনার পর্যায়েতেই রয়েছে। আমি বিজেপি পরিবারের একজন সদস্য। বিজেপি একটি সুশৃঙ্খল দল। কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের আলোচনার মাধ্যমেই প্রার্থী ঠিক করা হয়। তাই এখনই কোনও সিদ্ধান্তের কথা বলা যায় না।”
হাসি রথের জবাব
তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাদের পরিবারের অভিভাবক। আমার বড় ছেলে মারা যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমার পরিবারের অভিভাবকের মত পাশে রয়েছেন। উনি যদি আমাকে কোনও গুরুদায়িত্ব দেন, তাহলে আমি সেই দায়িত্ব মাথা পেতে নেব। তিনি যদি চান, নন্দীগ্রামের দায়িত্ব আমি নিই, তাহলে আমি সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। আমি ১৯৯৮ সাল থেকেই রাজনীতি করি। দুবার পঞায়েতের সদস্য। তিনবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। এবারে যদি আমাকে কোনও গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেই দায়িত্ব পালন করার। আমার রাজনীতি জীবনে যতটুকু সামর্থ্য আছে সবটা দিয়ে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তা পালন করে যাব।”
এপ্রসঙ্গে কাঁথির বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী জানান, প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে প্রার্থী যে-ই হোন না কেন, নন্দীগ্রামে বিজেপির জয় নিশ্চিত এবং এবার নন্দীগ্রামে বিজেপি রেকর্ড মার্জিনে দল জয়লাভ করবে। এখন দেখার বিজেপি উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কার নাম ঘোষণা করে। কাকে প্রার্থী করে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালে তারা প্রার্থী দিতে নারাজ বলে জানিয়েছে ঋতব্রত শিবির। এমনকি তিনি নিজেও উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে নারাজ বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখ 'আবু তাহের'। বরং নন্দীগ্রামে দাঁড়ানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। কালীঘাট শিবির জানিয়েছে, প্রার্থী কে হবেন, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল ও দলীয় নেতৃত্ব।
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