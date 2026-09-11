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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে BJP প্রার্থী শুভেন্দুর পিএ নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা? হাসি রথ স্পষ্ট জানালেন

Nandigram By-election BJP candidate: হাসি রথ বলেন, "উনি যদি আমাকে কোনও গুরুদায়িত্ব দেন, তাহলে আমি সেই দায়িত্ব মাথা পেতে নেব। তিনি যদি চান, নন্দীগ্রামের দায়িত্ব আমি নিই, তাহলে আমি সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 11, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:45 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে BJP প্রার্থী শুভেন্দুর পিএ নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা? হাসি রথ স্পষ্ট জানালেন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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