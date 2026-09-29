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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ধাক্কা, হাসিরানি রথের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হাইকোর্টের

Nandigram By-election: জন্মের বছরেই মাধ্যমিক! হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা করেছিল কংগ্রেস। গত শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 29, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 12:04 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ধাক্কা, হাসিরানি রথের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ধাক্কা, হাসিরানি রথের নামে মামলা খারিজ হাইকোর্টের
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