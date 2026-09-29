/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ধাক্কা, হাসিরানি রথের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন ঘিরে বড় খবর। ভোটের আগেই ফের ধাক্কা কংগ্রেসের। একেই প্রার্থী মিলন প্রধানের জামিন নিয়ে দড়ি টানাটানি, তার উপর এবার হাইকোর্টেও ধাক্কা কংগ্রেসের। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা খারিজ হাইকোর্টের। বিজেপি প্রার্থীর হলফনামা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল কংগ্রেস। সেই মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি কৃষ্ণারাও। নন্দীগ্রাম নিয়ে প্রথম ধাক্কা কংগ্রেসের।
জন্মের বছরেই মাধ্যমিক! হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা করে কংগ্রেস। কংগ্রেস অভিযোগ করে,"নির্বাচন কমিশনে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে হলফনামা জমা দেওয়া গুরুতর অপরাধ। কেন নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখল না?" প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী ঋজু ঘোষাল। গত শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। তবে শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারক। আজ রায়দান করে কংগ্রেসের দায়ের করা মামলায় খারিজ করে দেন বিচারক।
ছাব্বিশে বিধানসভার নির্বাচনে ফল বেরোনোর পরই খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সেই চন্দ্রনাথেরই মা হাসিরানি রথ। যেদিন তিনি মনোনয়ন দাখিল করেন, সেদিন হলদিয়ার কদমতলা থেকে হেঁটে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামে শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। বুটের আওয়াজে শান্তির বার্তা নন্দীগ্রামে।
নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া, ঘোলপুকুর বাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। বুটের আওয়াজে ভোটের আগে নিরাপত্তার বার্তা দিচ্ছেন জওয়ানরা। এলাকায় যাতে কোনওরকম গন্ডগোল বা অশান্তির ঘটনা না ঘটে, সেই বার্তাই স্পষ্ট করছে বাহিনীর টহল। ভোটের আগে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার বার্তা নন্দীগ্রামজুড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত কীভাবে ভোট সম্পন্ন হয়, সেদিকেই এখন নজর সকলের।
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