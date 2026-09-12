/মমতা-শুভেন্দুর চোখে চোখ রেখে লড়েছিলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি, এবারে নন্দীগ্রামের মাটিতে বাম প্রার্থী কে? দেওয়াল লিখনেই এল বড় চমক

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে বাম শিবিরের রাজনীতিতে ফের জটিলতা? বামফ্রন্টের তরফে এখনও নন্দীগ্রাম আসনে কোনও প্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত বা ঘোষণা করা হয়নি। অথচ জোটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এলাকায় সিপিআই-এর তরফে দেওয়াল লিখন শুরু হওয়ায় নন্দীগ্রামে সিপিআই নাকি অন্য কোনও শরিক প্রার্থী দেবে, তা নিয়ে জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।
দেওয়াল লিখনে দলের নাম, কিন্তু প্রার্থীর জায়গা ফাঁকা
নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সিপিআই কর্মী-সমর্থকেরা ইতোমধ্য়েই প্রতীক ও দলের নাম দিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন। তবে সেই দেওয়ালে নির্দিষ্ট কোনও প্রার্থীর নাম লেখা হয়নি; ফাঁকা রাখা হয়েছে প্রার্থীর স্থানটি। জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই সিপিআইয়ের এমন সক্রিয়তা রাজনৈতিক মহলে এই বার্তাই স্পষ্ট করছে যে, নন্দীগ্রাম আসন সহজে অন্য শরিক বা সমঝোতাকারী দলকে ছাড়তে তারা নারাজ।
অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমি
নন্দীগ্রাম আসনে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে জটিলতা নতুন নয়:
আগের ভোটে সমীকরণ: বিধানসভা নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট আসনটি আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট)-কে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেখানে শবে মিরাজ আলীকে সমর্থন জানানো হয়।
সিপিআইয়ের আপত্তি: বামফ্রন্টের ওই সিদ্ধান্তের আগেই সিপিআই তাদের নেত্রী শান্তি গিরির নাম ঘোষণা করে ময়দানে নেমেছিল। শেষমুহূর্তে আসন ছাড়ার নির্দেশে চরম ক্ষোভ তৈরি হয় সিপিআই নেতৃত্বের অন্দরে।
ভোটের টানাপোড়েন: শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে সিপিআই নন্দীগ্রামে নিজস্ব প্রচার বজায় রেখেছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, সেই ভোটে বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থীর তুলনায় সিপিআই বেশি জনসমর্থন ও ভোট আদায় করেছিল।
সিপিআই নেতৃত্বের দাবি ও যুক্তি
নন্দীগ্রাম নিয়ে সিপিআইয়ের অনড় অবস্থানের পিছনে ঐতিহাসিক আন্দোলনের যুক্তি তুলে ধরছেন দলের নেতৃত্ব। সিপিআই নেতা গৌতম পণ্ডা জানান, তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে খাজনা আন্দোলন-- নন্দীগ্রামের ভূমি আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে সিপিআই নেতৃত্বের ভূমিকা অগ্রণী ছিল। ঐতিহাসিকভাবে নন্দীগ্রাম দীর্ঘকাল সিপিআই-এর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এবং অতীতে একাধিকবার এখান থেকে দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ফলে এই কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের জন্য এবারও নিজস্ব প্রার্থী দেওয়ার দাবি অত্যন্ত জোরালো।
সিপিআই(এম)-এর অবস্থান
অন্যদিকে বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিআই(এম) বিষয়টি নিয়ে কিছুটা সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। দলের নেতা হিমাংশু দাস স্পষ্ট জানিয়েছেন, বামফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা যাবে না। তবে দলের কর্মীরা উৎসাহের কারণে আগেভাগে দেওয়াল লিখলে তাতে কোনও বাধা নেই, কারণ প্রচারের কাজে বামেরা বরাবরই এগিয়ে থাকে।
নন্দীগ্রামে বামেদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সিপিআই প্রার্থী দেবে, নাকি অন্য কোনও সমীকরণ দেখা যাবে-- সেই জট কাটবে কেবল বামফ্রন্টের যৌথ বৈঠকের পর। তবে প্রার্থী ঘোষণার আগেই তৃণমূল স্তরে জমি ধরে রাখার এই তৎপরতা আসন্ন নির্বাচনে জোটের সমীকরণে বড় ভূমিকা নিতে চলে।
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