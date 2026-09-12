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মমতা-শুভেন্দুর চোখে চোখ রেখে লড়েছিলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি, এবারে নন্দীগ্রামের মাটিতে বাম প্রার্থী কে? দেওয়াল লিখনেই এল বড় চমক

Nandigram by election: নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সিপিআই কর্মী-সমর্থকেরা ইতোমধ্য়েই প্রতীক ও দলের নাম দিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন। তবে সেই দেওয়ালে নির্দিষ্ট কোনও প্রার্থীর নাম লেখা হয়নি; ফাঁকা রাখা হয়েছে প্রার্থীর স্থানটি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:54 AM IST
মমতা-শুভেন্দুর চোখে চোখ রেখে লড়েছিলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি, এবারে নন্দীগ্রামের মাটিতে বাম প্রার্থী কে? দেওয়াল লিখনেই এল বড় চমক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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