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নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিপুল ভোটে এগিয়ে বিজেপি! উচ্ছ্বাসে ভাসছেন বিজেপিকর্মী-সমর্থকেরা

Nandigram and Rejinagar By Election Result 2026: বিরোধীদের ধরাশায়ী করে এই দুটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হতে চলেছে বিজেপি-- এমনই পূর্বাভাস ছিলই বাংলার রাজনৈতিক মহলে। গত ৬ অক্টোবর ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপনির্বাচন। যার ফল ঘোষণা আজ। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সেদিন প্রথমবার ভোটার হিসাবে ভোট দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 09, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 10:57 AM IST
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিপুল ভোটে এগিয়ে বিজেপি! উচ্ছ্বাসে ভাসছেন বিজেপিকর্মী-সমর্থকেরা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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