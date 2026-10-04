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'নন্দীগ্রামের ফল সবার জানা', রেজিনগরের ফল নিয়ে কী বললেন দিলীপ?

Dilip Ghosh: বিরোধীদের নিশানা করে দিলীপ বলেন, অনেকেই জিততে পারেননি তাই বিভিন্ন অরাজনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন জোগাচ্ছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 04, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:24 PM IST
'নন্দীগ্রামের ফল সবার জানা', রেজিনগরের ফল নিয়ে কী বললেন দিলীপ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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