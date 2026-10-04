'নন্দীগ্রামের ফল সবার জানা', রেজিনগরের ফল নিয়ে কী বললেন দিলীপ?

মনোজ মণ্ডল: রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে এবং বিরোধী শিবিরের সমালোচনা করে ফের সুর চড়ালেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষের দাবি, বর্তমান সরকারের কাছে কাজ করার মতো একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু বিগত সরকার সাধারণ মানুষের বা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের বদলে মূলত নিজেদের নেতাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধির জন্যই কাজ করে গেছে।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে একই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে জানান, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে চলেছে। প্রাক্তন সরকার জনস্বার্থে নয়, নেতাদের উন্নয়নে কাজ করেছে। বিরোধীদের কড়া নিশানা করলেন দিলীপ ঘোষ।
বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, বিরোধী রাজনীতির কিছু নেতা নিজেরা সরাসরি নির্বাচনে জয়ী হতে ব্যর্থ। তাই তাঁরা পিছন থেকে বিভিন্ন অরাজনৈতিক আন্দোলন বা প্ল্যাটফর্মকে ইন্ধন জোগাচ্ছেন এবং রাজ্যে অশান্তি ও আন্দোলন তৈরির চেষ্টা করছেন।
ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরত না দিয়ে উরুগুয়ের ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।
আগামী ৬ অক্টোবর ন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ নির্বাতন। ওই দুই নির্বাচনে রাজনৈতিক সমীকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, নন্দীগ্রামের ফল সবার জানা।
নন্দীগ্রামের ফলাফলের পাশাপাশি রেজিনগরেও নতুন রাজনৈতিক মোড় বা পরিবর্তন আসতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে সকলকে ধৈর্য্য ও ভরসা রাখার আহ্বান জানান দিলীপ।
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