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'চন্দ্রনাথকে ছাড়া সবই...', রেকর্ড মার্জিনে জিতেও আক্ষেপ সন্তানহারা হাসিরানির

Nandigram bypoll results:  'আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, খুবই ব্যস্ত মানুষ, কথা বলব। মেসেজ করেছেন। আসবেন নন্দীগ্রাম। তারমধ্য়ে যদি বিধানসভায় যাই, দেখা করব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 09, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 10:41 PM IST
'চন্দ্রনাথকে ছাড়া সবই...', রেকর্ড মার্জিনে জিতেও আক্ষেপ সন্তানহারা হাসিরানির
Image Credit: রেকর্ড মার্জিন জিতেও আক্ষেপ সন্তানহারা হাসিরানির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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