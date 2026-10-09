'চন্দ্রনাথকে ছাড়া সবই...', রেকর্ড মার্জিনে জিতেও আক্ষেপ সন্তানহারা হাসিরানির

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রত্যাশামতোই উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামে গেরুয়া-ঝড়। রেকর্ড মার্জিন জিতলেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ। বললেন, আজকে এত আনন্দ, এত উত্সাহ চন্দ্রনাথকে ছাড়া বৃথা মনে হচ্ছে। বিচারের জন্য লড়াই করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি চন্দ্রকে নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। মুখ্যমন্ত্রীর সম্পূর্ণ আস্থা আছে'।
এদিন গণনার শুরু থেকেই নন্দীগ্রামে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ। এরপর সময় যত গড়িয়েছে ব্যবধান তত বেড়েছে। হাসিরানি বলেন, 'টার্গেট ছিল ১ লক্ষ ১০। আমাদের নেতৃত্ব সংগঠন সবাই মিলে সেটাকে ১ লক্ষ প্রায় ২৩-এ নিয়ে গিয়েছে'। তাঁর কথায়, কিছুটা সংখ্যালঘু ভোট আমাদের পক্ষে এসেছে। হয়তো সবাই এখনও বুঝতে পারেননি মুখ্য়মন্ত্রীর বার্তাটা। পরবর্তীকালে সবাই আসবে। আমরা সবার জন্য উন্নয়নের মোদীজির যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, তাঁর নীতিতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু অনুপ্রাণিত। সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করব'।
২০১৫ সালে তত্কালীন তৃণমূল প্রার্থী শুভেন্দু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন হাসিরানী। এমনকী, চলতি বছরে বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে যে মার্জিনে জিতেছিলেন শুভেন্দু, সেই মার্জিনও টপকে গিয়েছেন উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী। রহস্যটা কী? হাসিরানি বলেন, ২০২৬ ছিল তৃণমূল সরকারের নিয়ন্ত্রণে ভোট। তৃণমূল সরকার তখন অত্যাচার অবিচার! এখানে নৃশংসভাবে রক্তের বিনিময়ে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু ২০২৬ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে, সুশাসন আসার পরে, রাম রাজ্য়ত্ব প্রতিষ্ঠার পর, ৯ মে শুভেন্দুবাবু মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন। তারপরেই আমরা দেখেছি, এই যে নির্বাচন রক্তপাতহীন নির্বাচন, কোনও মায়ের কোল খালি হয়নি। এই নির্বাচনে বোমা-বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া যায়নি। একেই বলে নন্দীগ্রামের গণতন্ত্র'। জানান, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, খুবই ব্যস্ত মানুষ, কথা বলব। মেসেজ করেছেন। আসবেন নন্দীগ্রাম। তারমধ্য়ে যদি বিধানসভায় যাই, দেখা করব'।