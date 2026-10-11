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'নেতাদের আচার ব্যবহার দেখে...', ভোটের পর নন্দীগ্রামে গিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: 'প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকটি এলাকা বেছে, আমার যা প্রতিশ্রুতি বা সংকল্প ছিল, সেটা করব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 11, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:43 PM IST
'নেতাদের আচার ব্যবহার দেখে...', ভোটের পর নন্দীগ্রামে গিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ভোটের পর নন্দীগ্রামে গিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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