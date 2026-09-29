/আদালতে স্বস্তি, জেলের বাইরে থেকেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়তে পারবেন কংগ্রেস প্রার্থী

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে কিছুটা স্বস্তি কংগ্রেসের। জামিন পেলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া ৬ মামলায় তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করলেন হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।
ওই উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে করা মামলায় ধাক্কা খায় কংগ্রেস। সেই মামলা খারিজ করে দেয় আদালত। কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল, নির্বাচন কমিশনে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে হলফনামা জমা দেওয়া গুরুতর অপরাধ। কেন নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখল না?" ওই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী ঋজু ঘোষাল। গত শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। তবে শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারক। আজ রায়দান করে কংগ্রেসের দায়ের করা মামলায় খারিজ করে দেন বিচারক।
একটি মামলায় ধাক্কা খেলেও জামিন মামলার রায় আপাতত গেল কংগ্রেসের পক্ষেই। কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দিল আদালত। ২১ অক্টোবর তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মামলার আইও মিলন প্রধানকে ওইসময় দিনে দুবার ফোন করতে পারবেন। মোট ২০ হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেলেন মিলন প্রধান।
উল্লেখ্য, মিলন প্রধানকে মনোনয়ন পেশের পর হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলি ১৯ বছরের পুরনো। মামলাকারী একজন রাজনৈতিক কর্মী। মামলাগুলো ১৯ বছরের পুরোনো বলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের।
উল্লেখ্য, এবার উপ নির্বাচন হচ্ছে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে। নন্দীগ্রামে কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি কালীঘাট শিবির। তারা সমর্থন করছে কংগ্রেসকে। সেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেফতার হন ১৯ বছর পুরনো একটি মামলায়। সেই মামলায় জামিনের জন্য লড়াই করছিলেন মিলন প্রধান।
প্রসঙ্গত, গত বিধানসভার নির্বাচনে ফল বেরোনোর পরই খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সেই চন্দ্রনাথেরই মা হাসিরানি রথ। যেদিন তিনি মনোনয়ন দাখিল করেন, সেদিন হলদিয়ার কদমতলা থেকে হেঁটে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
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