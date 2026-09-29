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আদালতে স্বস্তি, জেলের বাইরে থেকেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়তে পারবেন কংগ্রেস প্রার্থী

Nandigram Bypoll: মিলন প্রধানকে মনোনয়ন পেশের পর হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলি ১৯ বছরের পুরনো। মামলাকারী একজন রাজনৈতিক কর্মী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 29, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 04:18 PM IST
আদালতে স্বস্তি, জেলের বাইরে থেকেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়তে পারবেন কংগ্রেস প্রার্থী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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